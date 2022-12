Gli Oscar del cinema vengono assegnati annualmente dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, un’organizzazione professionale che rappresenta l’industria cinematografica a livello mondiale.

Gli Oscar vengono assegnati per celebrare l’eccellenza nell’arte e nella tecnica del cinema e sono considerati uno dei più importanti riconoscimenti nel mondo del cinema.

I premi vengono assegnati ogni anno in una cerimonia di premiazione, che si tiene di solito a febbraio o marzo. La cerimonia di premiazione viene trasmessa in televisione e viene seguita da milioni di spettatori in tutto il mondo.

Per partecipare alla competizione per gli Oscar, i film devono essere stati distribuiti in un determinato numero di sale cinematografiche negli Stati Uniti durante l’anno precedente alla cerimonia di premiazione. I film sono valutati da una giuria composta da membri dell’Academy, che seleziona i film finalisti in base all’eccellenza nell’arte e nella tecnica del cinema. I vincitori degli Oscar vengono poi scelti da un voto segreto dei membri dell’Academy.

Gli Oscar vengono assegnati in diverse categorie, come miglior film, miglior regia, miglior attore e miglior attrice protagonista, e molti altri. Ci sono anche premi speciali assegnati durante la cerimonia, come il premio alla carriera e il premio per l’eccellenza tecnica.

Quali sono i film che hanno ricevuto più Oscar in assoluto.

“Titanic” (1997) – 11 premi Oscar

“La La Land” (2016) – 6 premi Oscar

“Ben-Hur” (1959) – 11 premi Oscar

“West Side Story” (1961) – 10 premi Oscar

“Il Paziente inglese” (1996) – 9 premi Oscar

“Il Gladiatore” (2000) – 5 premi Oscar

“Il Signore degli anelli: Il Ritorno del Re” (2003) – 11 premi Oscar

“Il Signore degli anelli: La compagnia dell’anello” (2001) – 4 premi Oscar

“Il Signore degli anelli: Le due torri” (2002) – 2 premi Oscar

“Via col vento” (1939) – 8 premi Oscar

“The Millionaire” (2008) – 8 premi Oscar

“Il Silenzio degli innocenti” (1991) – 5 premi Oscar

“Il Padrino” (1972) – 3 premi Oscar

“Il Padrino: Part II” (1974) – 6 premi Oscar

“Annie” (1977) – 4 premi Oscar

“Il Cacciatore” (1978) – 5 premi Oscar

“A spasso con Daisy” (1989) – 4 premi Oscar

“The Artist” (2011) – 5 premi Oscar

“Balla coi lupi” (1990) – 7 premi Oscar

“Forrest Gump” (1994) – 6 premi Oscar

Questi sono alcuni dei film che hanno ricevuto più Oscar in assoluto. Ci sono molti altri film che hanno ottenuto molti premi Oscar nel corso degli anni, ma questi sono alcuni dei più famosi.