Quali sono le peggiori serie tv di sempre

Le peggiori serie TV di sempre sono quelle che hanno ricevuto recensioni negative da parte della critica e che non hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori.

Per alcuni di questi spettacoli, la mancanza di successo è stata dovuta a una trama scadente, personaggi insipidi o una produzione di bassa qualità. Altri, invece, non sono riusciti a raggiungere il pubblico giusto o non sono riusciti a creare un seguito.

Indipendentemente dal motivo, queste serie TV sono ricordate come alcune delle peggiori della storia della televisione.

La serie tv più brutta di sempre: da “Cop Rock” a “Herman’s Head”, le serie tv più discusse della storia della televisione.

Se c’è una cosa che la storia della televisione ci ha insegnato è che, ogni tanto, qualche idea folle può diventare una serie tv. Dai musical ai cartoni animati, la televisione ha visto di tutto. Ma alcune serie sono così brutte da essere entrate nella storia come i peggiori esempi di cosa non fare in termini di intrattenimento televisivo.

Iniziamo con “Cop Rock“, una serie del 1990 ideata da Steven Bochco, il creatore di “Hill Street Blues” e “NYPD Blue“. La serie si basava su un gruppo di poliziotti che cantavano e ballavano a ogni occasione. Numerosi artisti, tra cui Randy Newman, contribuirono alla colonna sonora e alcuni erano anche presenti nelle scene musicali. Ma il pubblico fu meno entusiasta, e la serie durò solo 11 episodi prima di essere cancellata.

Altro esempio è “Herman’s Head“, serie del 1991 su un giovane uomo che combatteva con le sue emozioni interiori, rappresentate da personaggi animati. La serie non è stata mai apprezzata dal pubblico, e durò solo due stagioni prima di essere cancellata.

Insomma, la storia della televisione è piena di serie tv discutibili. Ma almeno ci hanno insegnato una cosa: se vuoi che la tua serie abbia successo, tieniti lontano da idee un po’ troppo folli!

Scavando più in profondità possiamo certamente stilare una lista delle serie tv peggiori in assoluto:

Work It (2012): Questo show, incentrato su due uomini disoccupati che si travestono da donne per ottenere un lavoro, è stato immediatamente bollato come sessista e offensivo. Un’enorme campagna online contro la serie, che era già stata cancellata dopo due episodi, ha fatto sì che la ABC si scusasse pubblicamente.

My Mother the Car (1965-66): Una delle prime, grandi abominazioni della televisione, questa sitcom familiare non solo è stata un flop, ma è stata anche derisa dalla critica. La storia segue un avvocato che scopre che la sua madre si è reincarnata in un’automobile.

The Jerry Springer Show: Anche se questo show è stato un successo commerciale, è stato criticato dai media per le sue tematiche sconvenienti e la sua rappresentazione di persone in situazioni difficili.

Cop Rock (1990): Una serie poliziesca musicale? Sembra una buona idea sulla carta, ma non nella realtà. Cop Rock è stata una grande delusione per i fan della cultura pop, con la sua storia a tratti assurda e le canzoni di dubbio gusto.

Cavemen (2007): Questa sitcom basata sugli spot Geico è stata uno dei più grandi fallimenti della storia della TV, con la sua messa in scena offensiva e le sue battute non divertenti.

The Secret Diary of Desmond Pfeiffer (1998): La storia di un aristocratico inglese che lavora come maggiordomo per una famiglia di schiavisti americani nel 1815 ha fatto infuriare i gruppi per la difesa dei diritti civili. La serie è stata cancellata dopo appena quattro episodi.

The Powers That Be (1992-93): Questa sitcom su un senatore conservatore, il suo caotico nucleo famigliare e la sua servitù è stata criticata per la sua rappresentazione poco realistica della vita politica.