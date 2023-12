I libri preferiti di questo 2023

L’anno 2023 ha portato un’eccezionale raccolta di libri che hanno catturato l’immaginazione e l’interesse dei lettori in tutto il mondo. Questi libri spaziano attraverso vari generi, offrendo qualcosa per ogni tipo di lettore.

Tra i titoli più apprezzati nel genere del mistero e del crimine, troviamo “North Woods” di Daniel Mason, “Land of Milk and Honey” di C Pam Zhang e “The Heaven & Earth Grocery Store” di James McBride. Questi libri sono stati elogiati per le loro trame avvincenti e la capacità di mantenere i lettori incollati alle pagine.

Nel campo della narrativa letteraria, alcuni dei libri più in vista includono “The Covenant of Water” di Abraham Verghese, “Wellness” di Nathan Hill e “The Bee Sting” di Paul Murray. Questi romanzi sono stati lodati per la loro profondità emotiva e l’esplorazione di temi universali.

Per gli appassionati di graphic novel, “House of Roots and Ruin” di Erin A. Craig e “Foxglove” di Adalyn Grace si sono distinti per il loro storytelling unico e le narrazioni visive coinvolgenti.

Per i lettori più giovani, “Emily Wilde’s Encyclopaedia of Faeries” di Heather Fawcett e “In the Lives of Puppets” di TJ Klune hanno offerto avventure fantasiose e storie ricche di immaginazione.

Infine, per coloro che amano la cucina, libri come “More Is More: Get Loose in the Kitchen” di Molly Baz e “Chili Crisp: 50+ Recipes to Satisfy Your Spicy, Crunchy, Garlicky Cravings” di James Park hanno fornito un mix di divertimento e ispirazione culinaria.

Questi titoli rappresentano solo una piccola parte dei libri che hanno definito il panorama letterario del 2023, dimostrando ancora una volta la vastità e la diversità del mondo letterario.​​