I premi letterari del 2023, ecco cosa leggere

Il 2023 è stato un anno ricco di premi letterari, con una varietà di romanzi che hanno catturato l’attenzione della critica e del pubblico internazionale. Ecco una panoramica dei romanzi premiati quest’anno da varie istituzioni letterarie.

Premio Pulitzer 2023

Il prestigioso Premio Pulitzer 2023 è stato assegnato ex aequo a due romanzi. “Trust” di Hernan Diaz racconta la storia di un milionario di New York che ingaggia una giovane scrittrice per redigere la sua autobiografia, ma la verità sulla sua vita si rivela elusiva e complessa. L’altro vincitore, “Demon Copperhead” di Barbara Kingsolver, segue la vita di Demon, un ragazzo nato in povertà nell’Appalachia della Virginia durante la crisi degli oppioidi, nella sua lotta per amore e felicità​​.

Goncourt des Lycées e Prix Femina 2023

Il “Goncourt des Lycées” 2023 è stato vinto da Neige Sinno con il suo romanzo “Triste Tigre”, che ha anche ricevuto il Prix Femina. Questo lavoro si distingue nel panorama letterario contemporaneo, riflettendo la ricchezza e la diversità della letteratura attuale​​.

Premio Mastercard 2023

Il premio Mastercard per la letteratura, che include una sezione per autori esordienti, offre un premio in denaro e un ulteriore riconoscimento da destinare a progetti solidali. Il vincitore di quest’anno è stato Annalena Benini con un libro che racconta la storia di sua cugina, uccisa in Somalia 20 anni fa​​​​.

Premi Letterari Francesi

Tra i premi letterari francesi del 2023, Maria Pourchet ha vinto il Prix de Flore con il suo romanzo “Western”, mentre il Prix Médicis è stato assegnato a Kevin Lambert​​. Anche il Prix Renaudot è stato assegnato quest’anno, con Ann Scott che ha ricevuto il riconoscimento per “Les Insolents”​​.

Altri Premi Letterari

Il Premio Lattes Grinzane 2023 ha visto come finalisti diversi autori, con Jonathan Safran Foer che ha vinto il premio speciale e terrà una lectio magistralis durante la cerimonia di premiazione​​.

Nel corso del Noir in festival, è stato annunciato il vincitore del premio Scerbanenco 2023, andato a “La fine è ignota” di Bruno Morchio​​.

Il premio letterario L’Avvelenata ha premiato diversi autori nelle categorie di racconti inediti, racconti editi, poesia e fumetto, con “Gli occhi del gufo” di Antonino Natale che ha vinto nella categoria romanzo inedito​​.

Questi romanzi e autori rappresentano solo una parte dell’eclettico e dinamico panorama letterario del 2023, che ha visto una vasta gamma di temi, stili e sfide narrative. La varietà e la qualità dei lavori premiati quest’anno riflettono la continua evoluzione e la ricchezza della letteratura contemporanea.