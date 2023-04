I paesi con la connessione internet più veloce del 2023: la classifica aggiornata

Nel 2023, la velocità di connessione a internet è diventata sempre più importante per le persone, non solo per la navigazione web ma anche per il lavoro, la scuola, lo shopping online e lo streaming di contenuti video. Secondo un rapporto di Ookla Speedtest, alcuni paesi hanno raggiunto velocità di connessione incredibilmente veloci, mentre altri si sono ancora attardati.

Ecco una panoramica sui paesi con la connessione internet più veloce del 2023.

Corea del Sud: La Corea del Sud ha avuto una velocità media di download di 329,18 Mbps e una velocità media di upload di 19,52 Mbps nel 2023, il che la rende il paese con la connessione internet più veloce al mondo. Questo è stato possibile grazie alla presenza di una rete di fibra ottica ad alta velocità e alla diffusa copertura delle reti mobili 5G.

Singapore: Singapore ha raggiunto una velocità media di download di 244,59 Mbps e una velocità media di upload di 21,46 Mbps, il che lo posiziona al secondo posto nella classifica mondiale. Il governo di Singapore ha investito pesantemente nelle infrastrutture internet, come le reti mobili 5G e le reti ad alta velocità a fibra ottica, al fine di soddisfare le esigenze della sua popolazione digitale sempre più grande.

Taiwan: Taiwan ha raggiunto una velocità media di download di 222,58 Mbps e una velocità media di upload di 21,62 Mbps, il che lo posiziona al terzo posto nella classifica mondiale. La maggior parte degli utenti in Taiwan utilizza la fibra ottica per la connessione a internet, il che ha consentito al paese di mantenere una posizione di rilievo nella classifica globale.

Hong Kong: Hong Kong ha raggiunto una velocità media di download di 215,29 Mbps e una velocità media di upload di 19,07 Mbps, il che lo posiziona al quarto posto nella classifica globale. Grazie a una forte competizione tra i fornitori di servizi internet, il mercato di Hong Kong è diventato uno dei più competitivi al mondo, il che ha spinto i fornitori di servizi internet a fornire connessioni sempre più veloci.

Svizzera: La Svizzera ha raggiunto una velocità media di download di 208,55 Mbps e una velocità media di upload di 19,29 Mbps, il che la posiziona al quinto posto nella classifica globale. La Svizzera ha una delle reti di fibra ottica più avanzate al mondo e offre inoltre una delle più alte coperture 5G al mondo.

Giappone: Il Giappone ha raggiunto una velocità media di download di 193,24 Mbps e una velocità media di upload di 17,54 Mbps, il che lo posiziona al sesto posto nella classifica globale. Il paese ha una vasta copertura di reti mobili 5G e una buona copertura di fibra ottica, il che lo rende uno dei paesi più avanzati in termini di tecnologia internet.

Romania: La Romania ha raggiunto una velocità media di download di 182,05 Mbps e una velocità media di upload di 17,48 Mbps, il che la posiziona al settimo posto nella classifica globale. Nonostante la sua posizione geografica in Europa dell’Est, la Romania ha un’infrastruttura internet avanzata che ha permesso al paese di raggiungere velocità di connessione molto elevate.

Norvegia: La Norvegia ha raggiunto una velocità media di download di 180,74 Mbps e una velocità media di upload di 19,47 Mbps, il che la posiziona all’ottavo posto nella classifica globale. La Norvegia ha una delle migliori infrastrutture internet al mondo, grazie alla sua ampia copertura di fibra ottica e alla sua posizione geografica che facilita la connessione a internet con i paesi vicini.

Svezia: La Svezia ha raggiunto una velocità media di download di 173,36 Mbps e una velocità media di upload di 15,86 Mbps, il che la posiziona al nono posto nella classifica globale. La Svezia ha investito pesantemente nella sua infrastruttura internet negli ultimi anni, e il risultato è una connessione internet veloce e affidabile.

Danimarca: La Danimarca ha raggiunto una velocità media di download di 171,52 Mbps e una velocità media di upload di 16,59 Mbps, il che la posiziona al decimo posto nella classifica globale. La Danimarca ha una buona copertura di fibra ottica e una connessione internet veloce, che ha consentito al paese di diventare uno dei migliori al mondo per la qualità della connessione internet.

In generale, questi paesi hanno investito pesantemente nelle loro infrastrutture internet, comprese le reti mobili 5G e le reti a fibra ottica ad alta velocità. Tuttavia, ci sono ancora molte parti del mondo in cui la connessione internet è lenta o addirittura inesistente. La pandemia di COVID-19 ha reso ancora più evidente la necessità di una connessione internet veloce e affidabile, e si spera che sempre più paesi investano nella loro infrastruttura internet per soddisfare le esigenze delle loro popolazioni digitali sempre più grandi.

Fonte: Ookla