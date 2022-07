Il coronavirus non sparirà ma diventerà una malattia endemica

Secondo un nuovo studio, la popolazione mondiale svilupperà un’ampia immunità verso il coronavirus, trasformandolo in una malattia endemica.

Un nuovo studio mostra che coronavirus non scomparirà, ma potrà raggiungere la fase endemica entro due anni.

Malattie come il comune raffreddore e l’influenza sono endemiche negli esseri umani, con tutti che le contraggono di tanto in tanto, ma per la maggior parte delle persone non sono particolarmente dannose.

Secondo lo studio dei ricercatori dell’Università di Yale, il “Covid-19” alla fine passerà ad uno stato endemico ad un certo punto, forse entro due anni.

Nello studio, pubblicato sulla rivista “PNAS Nexus“, i ricercatori dell’Università di Yale si sono rivolti ai topi, che, come noi, sono anche esposti ai coronavirus, per sviluppare una migliore comprensione di quando e come il “Covid-19” potrebbe diventare una malattia endemica.

Raccogliendo dati sui tassi di reinfezione da coronavirus tra i topi, sono stati in grado di modellare il probabile decorso del Covid-19.

Il fattore principale che è stato identificato nella diffusione dei coronavirus sia tra animali che umani è la loro tendenza a evocare quella che è nota come immunità non sterile.

“Ciò significa che all’inizio c’è un’immunità abbastanza buona, ma che svanisce in tempi relativamente brevi“, ha detto Caroline Zeiss a Medical Express, professoressa di medicina comparata alla Yale School of Medicine e autrice principale dello studio.

Negli ultimi due anni, gli scienziati hanno determinato che SARS-CoV-2 produce un’immunità non sterile.

Gli individui che sono stati infettati o vaccinati sono ancora a rischio di reinfezione, quindi gli esperti prevedono che il virus non scomparirà presto.

Per capire meglio cosa potrebbe fare SARS-CoV-2 nel tempo, gli scienziati hanno utilizzato modelli matematici. Date le forti somiglianze tra i coronavirus animali e umani, la raccolta di dati rilevanti dagli animali offre l’opportunità di comprendere meglio SARS-CoV-2, afferma Zeiss.

In questo studio, Zeiss e i suoi colleghi hanno osservato come il coronavirus viene trasmesso in modo simile al virus che causa il comune raffreddore negli esseri umani attraverso le popolazioni di topi.

Il team ha modellato uno scenario di esposizione per assomigliare all’esposizione umana negli Stati Uniti, dove una parte della popolazione è vaccinata contro il “Covid-19” e dove le persone continuano ad avere un’esposizione naturale al virus SARS-CoV-2.

I tassi di infezione hanno mostrato ancora una volta che l’esposizione naturale si traduceva in una combinazione di livelli di immunità, con quelli esposti a più virus attraverso uno stretto contatto che avevano un’immunità più forte e quelli posti in una gabbia contaminata (e quindi esposti a meno virus) avevano tassi di reinfezione più elevati.

Zeiss osserva che con l’infezione naturale, alcuni individui sviluppano un’immunità migliore di altri. Le persone hanno anche bisogno della vaccinazione, che viene somministrata in una dose specifica e genera un’immunità prevedibile.

Lo studio ha mostrato che sia con la vaccinazione che con l’esposizione naturale, la popolazione sviluppa un’ampia immunità che spinge il virus verso la stabilità endemica.

In questo scenario, secondo il modello, il 15,4% della popolazione sarebbe suscettibile di infezione in qualsiasi momento dopo aver raggiunto lo stadio endemico (quando la malattia si diffonde all’interno di una popolazione, paese o continente, senza influenze esterne).