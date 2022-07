Meglio la dieta Cheto o quella mediterranea?

Uno studio clinico ha confrontato le due diete chiedendo a 33 persone con diabete di assumere entrambe le diete, una dopo l’altra, per tre mesi.

Se prendiamo come primo esempio la dieta Cheto : una dieta popolare che si ritiene aiuti a ridurre l’appetito e sciogliere il grasso, e gli studi hanno mostrato almeno un miglioramento a breve termine della glicemia nelle persone che seguono la dieta cheto.

Secondo un nuovo studio, la popolazione mondiale svilupperà un’ampia immunità verso il coronavirus, trasformandolo in una malattia endemica. Un nuovo studio mostra che coronavirus non scomparirà, ma potrà raggiungere la fase endemica entro due anni. Malattie come il comune raffreddore e l’influenza sono endemiche negli esseri umani, con tutti che […]