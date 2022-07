iPhone, arriva un nuovo sistema contro gli hacker

Apple si sta preparando ad introdurre nuove funzionalità di sicurezza nel suo sistema operativo iOS 16 durante l’autunno di quest’anno.

foto@David Whelan, CC0, via Wikimedia Commons

Si tratta di un aggiornamento chiamato “Lockdown Mode“, le informazioni dettagliate sono state riportate da GizChina.

Modalità di blocco: Lockdown Mode a cosa serve

Il 6 luglio di quest’anno, Apple ha annunciato che stava sviluppando una nuova funzionalità di sicurezza per la prossima nuova versione del proprio sistema operativo, iOS 16, chiamata “Modalità di blocco” (Lockdown Mode).

L’azienda ha affermato che la presenza di questa modalità di sicurezza aggiuntiva contribuirà in modo significativo a ridurre la possibilità di rubare i tuoi dati da varie applicazioni “malware” e “spyware” dannose.

Tuttavia, come afferma la stessa Apple, queste funzionalità non saranno necessarie a tutti, ma solo alle potenziali vittime di attacchi mirati.

Quindi, il gruppo target per la “Modalità di blocco” sono celebrità, politici, attivisti, dissidenti e altre persone che potrebbero subire una sorta di attacco mirato degli hacker.

Secondo Ivan Krstić, Director of Security Engineering and Architecture di Apple;

“Anche se la stragrande maggioranza degli utenti non avrà bisogno di utilizzare la modalità di blocco, continueremo a lavorare instancabilmente per proteggere coloro che hanno bisogno di aiuto contro attacchi mirati. Ciò significa che continueremo ad escogitare modi per difendere questi utenti, nonché per finanziare ricercatori e organizzazioni che cercano di smascherare l’esistenza di società mercenarie che progettano software dannoso“.

Come funziona il lockdown mode

Quando l’utente attiva questa modalità operativa, limiterà alcune funzionalità sui dispositivi iPhone, oltre a renderli più sicuri e prevenire attacchi dannosi.

Ad esempio, la modalità di blocco bloccherà alcuni tipi di allegati nei messaggi, disabiliterà collegamenti specifici, bloccherà le chiamate FaceTime da persone sconosciute e disabiliterà le connessioni cablate al computer.

Tuttavia, secondo le informazioni attuali, questi sono solo alcuni dei modi in cui la “Modalità di blocco” proteggerà le informazioni degli utenti di Apple iPhone.

Per ora, questo sembra un sistema potente, ma anche piuttosto restrittivo, per preservare l’integrità dei dati.