Il Giappone approva il nuovo vaccino Moderna

L’approvazione del produttore statunitense Pfizer per l’applicazione del vaccino Covid-19 a persone di età pari o superiore a 12 anni è stata data a maggio.

Gli ultimi dati trasmessi al ministero tramite il partner locale di Moderna , il colosso farmaceutico giapponese Takeda, dovrebbero ricevere l’approvazione del comitato di esperti. Dopo l’approvazione, il vaccino Moderna sarà disponibile per chiunque abbia 12 anni e oltre in tutto il Giappone .

Secondo le notizie dell’emittente pubblica giapponese NHK, che si basa su fonti del Ministero della Salute , la portata dei vaccini prodotti contro il nuovo tipo di coronavirus si sta ampliando nelle fasce di età, il Giappone inizierà ad applicare il vaccino Moderna per chi ha più di 12 anni.

I decessi per overdose di droga sono aumentati di quasi il 30% negli Stati Uniti lo scorso anno, il numero più alto mai registrato, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Più di 93.000 persone sono morte per overdose nel 2020, secondo i dati diffusi […]