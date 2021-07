Droga: Le vittime aumentano del 30 per cento

I decessi per overdose di droga sono aumentati di quasi il 30% negli Stati Uniti lo scorso anno, il numero più alto mai registrato, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Più di 93.000 persone sono morte per overdose nel 2020, secondo i dati diffusi dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e dal Centro nazionale per le statistiche sanitarie. Il numero di decessi per droga nel 2019 è di 72.151.

Sono aumentate anche le morti per overdose da oppiacei sintetici e psicostimolanti come la metanfetamina. I decessi per cocaina sono aumentati nel 2020 insieme ai decessi per oppiacei naturali e semisintetici.

Il direttore del National Institute on Drug Abuse (NIDA), che fa parte degli Istituti Nazionali, il dott. Nora Volkow ha dichiarato:

“Questa è la morte per overdose più alta mai registrata in un periodo di 12 mesi e il più grande aumento dal 1999. Questi dati sono sorprendenti. La pandemia di COVID-19 ha creato una devastante collisione di crisi sanitarie in America“.