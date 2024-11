Cosa si festeggia il giorno del ringraziamento in America

Il Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day) è una delle festività più sentite negli Stati Uniti. Celebrato ogni anno il quarto giovedì di novembre, rappresenta un’occasione per riunirsi, esprimere gratitudine e condividere momenti di gioia con i propri cari. Le sue radici affondano nella storia americana, ma negli anni è diventato molto più di una semplice commemorazione storica.

Le Origini Storiche del Giorno del Ringraziamento

Il Thanksgiving Day risale al 1621, quando i Padri Pellegrini (Pilgrims), un gruppo di coloni europei giunti nel Nuovo Mondo, celebrarono un raccolto abbondante insieme ai nativi americani Wampanoag. Dopo un primo anno estremamente difficile, caratterizzato da malattie e carenza di cibo, il raccolto dell’autunno successivo fu motivo di festa.

In quell’occasione, i Pellegrini invitarono i Wampanoag a partecipare a un banchetto come segno di gratitudine per l’aiuto ricevuto nel coltivare la terra. Questo evento è considerato il primo Ringraziamento nella storia americana, anche se non si trattava ancora di una festività nazionale.

Fu solo nel 1863, durante la presidenza di Abraham Lincoln, che il Thanksgiving Day fu proclamato festa nazionale come segno di unità in un periodo di divisioni causate dalla guerra civile.

Il Significato del Ringraziamento

Oggi il Giorno del Ringraziamento ha assunto un significato più ampio rispetto alle sue origini agricole. È diventato un momento per riflettere sulle proprie benedizioni, ringraziare per i successi e per le persone che rendono la vita migliore. Questo spirito di gratitudine permea le celebrazioni, rendendole un simbolo di unità familiare e comunitaria.

Le Tradizioni del Giorno del Ringraziamento

Il Pranzo di Ringraziamento

La tradizione più famosa del Thanksgiving è senza dubbio il pranzo conviviale, caratterizzato da piatti iconici:

Tacchino arrosto : considerato il re della tavola, spesso servito con ripieno;

: considerato il re della tavola, spesso servito con ripieno; Purè di patate e salsa gravy;

e salsa gravy; Salsa di mirtilli rossi ;

; Torta di zucca (pumpkin pie), un dessert tipico di stagione.

Questo banchetto rappresenta la generosità del raccolto e l’importanza della condivisione.

Parate e Eventi Pubblici

Un altro simbolo del Thanksgiving è la famosa parata di Macy’s, che si tiene a New York City. Questo evento spettacolare, trasmesso in televisione, è caratterizzato da carri allegorici, palloni giganti a forma di personaggi famosi, musica dal vivo e molto altro.

Football Americano

Il Giorno del Ringraziamento è anche associato al football americano. Partite speciali si svolgono in questa giornata, radunando famiglie e amici davanti alla TV per tifare la propria squadra preferita.

Thanksgiving Oggi: Un Momento di Inclusività e Riflessione

Pur essendo una festività legata alla storia americana, il Thanksgiving è celebrato anche da molte persone di altre culture e religioni che vivono negli Stati Uniti. Si tratta di un momento per riscoprire i valori universali di gratitudine, generosità e condivisione.

Allo stesso tempo, la festività è un’occasione per riflettere sul rapporto storico tra i coloni e i nativi americani. Molti oggi considerano il Ringraziamento come un momento per riconoscere le ingiustizie subite dai popoli indigeni, promuovendo dialogo e consapevolezza.

Conclusione

Il Giorno del Ringraziamento non è solo una festa storica, ma un momento che unisce le persone in uno spirito di gratitudine e celebrazione. Dalle sue origini semplici come festa del raccolto, il Thanksgiving si è trasformato in un simbolo di unità familiare, riflessione e speranza. Che si tratti di un pasto condiviso, una partita di football o una parata spettacolare, questa festività continua a rappresentare un pilastro della cultura americana.