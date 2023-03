La Madonna che piange a Trevignano Romano è un fenomeno che attira molte persone da diverse parti del mondo. Secondo diversi testimoni, stanno accadendo fatti apparentemente miracolosi.

Ogni terzo giorno del mese, la Madonna di Trevignano Romano piange lacrime di sangue e parla attraverso la voce della 53enne Gisella Cardia. Gisella Cardia è una ex imprenditrice oggi diventata veggente che tempo addietro si trasferì nella cittadina lacustre.

Il prodigio e le lacrime della Madonna di Trevignano Romano (Foto@Pixabay)

I messaggi della Madonna di Trevignano

Il fenomeno delle lacrime di sangue della Madonna di Trevignano Romano è stato riferito per la prima volta nel 2016 dalla veggente Gisella Cardia. Tuttavia, il fenomeno è stato oggetto di indagini da parte della Chiesa e del Vaticano solo recentemente.

Non ci sono spiegazioni scientifiche per il fenomeno delle lacrime di sangue della Madonna di Trevignano Romano. Tuttavia, la Chiesa cattolica ha avviato un’indagine sul fenomeno.

Secondo alcuni testimoni, la Madonna di Trevignano Romano starebbe piangendo lacrime di sangue e lasciando messaggi ai fedeli. Una presunta veggente afferma di avere le stigmate e molti credenti si ritrovano in preghiera. La Chiesa cattolica non ha riconosciuto il fenomeno attualmente.

La Bibbia e le apparizioni della Madonna

La Bibbia non parla di apparizioni della Madonna. Secondo quanto dice la Bibbia, solo Gesù Cristo ha la capacità di apparire, è un attributo che soltanto lui possiede. Le apparizioni cosiddette “mariane” (della Vergine Maria), sono dunque prodotte da alcune entità appartenenti ad altri livelli di esistenza, per assorbire le energie psichiche di migliaia di fedeli che si ammassano in questi luoghi dove comunemente avvengono tali visioni.

La Chiesa cattolica considera le apparizioni mariane come degli interventi di una Mamma in favore dei suoi figli, e consente la devozione universale solo dopo un processo di investigazione (anche con supporti tecnico-scientifici) cui può seguire l’approvazione. Sono state inoltre approvate ufficialmente dalla Chiesa cattolica diverse manifestazioni mariane.