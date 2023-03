L’innovazione si chiama Magic VS

Il futuro è a portata di tasca e non c’è esempio migliore che dimostri questo principio del nuovissimo cellulare pieghevole HONOR Magic Vs. È uno smartphone incredibile, con diverse caratteristiche che lo rendono molto speciale e innovativo, rispetto ai tanti modelli sul mercato. In questo articolo andremo a scoprire le principali, a partire proprio dal suo meraviglioso design.

Design

L’Honor Magic VS non è certo il primo smartphone pieghevole, ma è di certo il primo ad aver adottato vari sistemi e tecnologie innovative. Per la sua realizzazione, per esempio, la marca Honor ha usato materiali di grado aerospaziale più leggeri del 62% rispetto ai metalli tradizionali. Ciò permette allo smartphone di aggiungere anche la resistenza e la leggerezza alle sue eccellenti prestazioni e caratteristiche.

L’Honor Magic VS è il primo smartphone pieghevole ad applicare un telaio in lega di magnesio ultraleggero per lo schermo esterno. Ciò garantisce una maggiore stabilità del telaio e lo rende anche uno smartphone più leggero del 34%. Lo schermo interno, invece, adotta una cornice in lega di titanio che lo rende più leggero del 20% rispetto alla generazione precedente.

La cerniera senza ingranaggi superleggera, usa una tecnologia di fusione in un unico pezzo che riduce il numero di componenti della struttura di supporto da 92 a soli 4. Questo non solo lo rende più leggero rispetto ai modelli simili, ma anche più resistente.

Luminosità

Lo smartphone pieghevole Honor Magic VS utilizza la tecnologia di visualizzazione notturna circadiana che è capace di regolare la temperatura del colore dello schermo in base al contesto, per non interferire con la normale secrezione di melatonina nel corpo umano durante la notte, garantendo in questo modo una qualità del sonno ottimale, rispetto agli altri display.

La tecnologia di aggiustamento dinamico della luminosità, inoltre, simula il cambiamento dinamico della luce naturale per ridurre l’affaticamento degli occhi e favorire la circolazione sanguigna grazie alla tecnologia della luce ritmica intelligente. Secondo i test, l’Honor Magic VS può ridurre l’affaticamento degli occhi di circa il 18% in 45 minuti di luce stabile.

Sicurezza

l’Honor Magic VS garantisce una maggiore sicurezza dei vostri dati sensibili grazie all’adozione di un chip di sicurezza dedicato e un sistema di sicurezza dual TEE. Il chip dedicato offre una protezione a livello hardware per i dati più sensibili e importanti, mentre il sistema di sicurezza dual TEE fornisce una doppia garanzia per la sicurezza dei dati e dei pagamenti.

Memoria

Notevoli sono sia la memoria ROM che quella RAM, rispettivamente di 512 GB e 12 GB. Uno spazio di archiviazione pari a mezzo terabyte permette di memorizzare una quantità di dati enorme, tra video, app, foto, musica e molto altro ancora. Grazie a questa caratteristica, utilizzare una scheda SD sarà del tutto superfluo.

La memoria RAM è altrettanto eccezionale. Con ben 12 GB andiamo ben oltre la media di un laptop o di un tablet mid-range. Grazie a questa caratteristica, l’Honor Magic VS è adatto non solo agli utenti che pretendono alta velocità, come i gamer, ma anche ai professionisti che si ritrovano a usare diverse app contemporaneamente.

Conclusioni

Per quanto riguarda le caratteristiche, come fotocamera, durata della batteria, processore, dimensioni, sensori e tecnologie, HONOR ultimo cellulare pieghevole Magic VS rientra negli alti standard a cui Honor ci ha da sempre abituati.

Per concludere, l’Honor Magic VS è uno smartphone che offre una combinazione unica di tecnologie innovative, materiali di alta qualità, leggerezza e robustezza, una migliore protezione della vista e maggiore sicurezza dei dati, il che lo rende un modello davvero fenomenale. Non abbiamo nessun dubbio nel definirlo il miglior smartphone pieghevole che troverete in vendita nel 2023. Non perdetevi le offerte Honor del momento!