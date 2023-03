Trappist-1b è un esopianeta di tipo terrestre che orbita attorno alla stella nana rossa TRAPPIST-1. La sua massa è di 1,374 volte quella della Terra e impiega 1,5 giorni per completare un’orbita attorno alla sua stella.

Il pianeta è stato scoperto nel 2016.

Trappist-1b le differenze con la Terra (Foto@Pixabay)

Trappist-1 è una nana rossa

TRAPPIST-1 è una piccola nana rossa che ha l’8% della massa del Sole. La sua temperatura effettiva è di appena 2550 K. Il raggio della stella è del 12% rispetto a quello solare.

Una stella nana rossa è una stella molto piccola e debole che si trova alla fine della sua vita. Le nane rosse sono le stelle più comuni dell’universo, rappresentando circa il 70% di tutte le stelle. Sono anche le stelle più fredde, con temperature superficiali che variano da circa 2.000 a 3.000 gradi Celsius.

Le nane rosse sono stelle che si sono esaurite della loro massa e della loro energia, bruciando il loro idrogeno in un processo di fusione nucleare molto lento. A causa di questa lenta combustione, le nane rosse possono bruciare il loro carburante per miliardi di anni, molto più a lungo rispetto ad altre stelle.

Poiché le nane rosse sono così piccole, la loro gravità è molto bassa, il che significa che non possono generare abbastanza energia per irradiare la luce visibile come le stelle più grandi. La maggior parte della loro energia viene irradiata sotto forma di luce infrarossa, rendendole difficili da rilevare.

Nonostante la loro debolezza e il loro colore rosso, le nane rosse sono oggetto di grande interesse per gli astronomi, in quanto rappresentano il futuro del nostro universo. La maggior parte delle nane rosse si trova nell’alone galattico della Via Lattea, ma molte si trovano anche nella zona più vicina al nostro sole, il che le rende un’ottima fonte di studio per gli scienziati che cercano di capire il nostro universo.

Secondo le ultime notizie, il telescopio spaziale James Webb ha confermato che il pianeta TRAPPIST-1b non ha atmosfera. Inoltre, le nuove osservazioni del telescopio spaziale James Webb hanno rivelato che il pianeta raggiunge una temperatura di 230 gradi Celsius.