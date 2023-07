Il silenzio è un suono per il nostro cervello

Il silenzio è un fenomeno intrigante che coinvolge la nostra percezione uditiva e la nostra mente. La questione su come percepiamo il silenzio ha alimentato un antico dibattito filosofico con due punti di vista contrastanti: la prospettiva di udire effettivamente il silenzio e quella di dedurlo dalla mancanza di suoni.

La risposta a questa domanda è stata oggetto di ricerca da parte di scienziati americani, anche se ulteriori conferme sono ancora necessarie.

Il dibattito si sviluppa tra due campi: quello percettivo e quello cognitivo. I ricercatori della Johns Hopkins University negli Stati Uniti hanno intrapreso uno studio per risolvere questa controversia teorica. Attraverso sette esperimenti, hanno suggerito che il silenzio non è semplicemente dedotto, ma effettivamente percepito.

Gli esperimenti condotti hanno presentato tre “illusioni del silenzio”, basate su illusioni percettive precedentemente osservate solo con suoni. Ad esempio, i partecipanti sono stati sottoposti a una domanda su quale durata sembrasse più lunga: un suono continuo o due suoni separati da un breve silenzio. Nonostante le durate fossero effettivamente equivalenti, la maggior parte dei partecipanti ha affermato che il suono continuo sembrava più lungo dei due suoni discreti. Lo stesso esperimento è stato ripetuto chiedendo loro di valutare la durata di un silenzio continuo nel mezzo di un tono o di due pause silenziose. Anche in questo caso, le risposte hanno indicato distorsioni temporali simili a quelle prodotte dalle illusioni sonore.

Secondo gli autori dello studio, queste scoperte suggeriscono che i silenzi provocano effettivamente distorsioni temporali nella stessa misura in cui i suoni lo fanno. Questo porta a una conclusione che il silenzio non è solo dedotto dall’assenza di suoni, ma viene effettivamente percepito come un’esperienza distinta.

Anya Farennikova, una filosofa di Amsterdam non coinvolta nello studio, ha sottolineato l’importanza di comprendere come percepiamo queste assenze. Rilevare i silenzi può essere vitale per la nostra sopravvivenza, come ad esempio quando attraversiamo la strada o monitoriamo i suoni provenienti dalla stanza di un bambino che sta dormendo.

È fondamentale notare che la percezione del silenzio può variare da individuo a individuo. Alcune persone potrebbero ricordare i suoni durante i periodi di silenzio, piuttosto che sperimentare il silenzio “vero” come una totale assenza di suoni.

In definitiva, il dibattito sul silenzio rimane aperto e stimolante. I recenti studi hanno fornito interessanti prospettive sul modo in cui percepiamo il silenzio e come la nostra mente si confronta con la sua assenza. Mentre attendiamo ulteriori ricerche per confermare e approfondire queste scoperte, una cosa è certa: il silenzio ha molto da rivelare sul funzionamento complesso della nostra percezione uditiva e cognitiva.