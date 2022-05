Il sovrappeso può aumentare il rischio di una grave malattia

Un ampio studio pubblicato in questi giorni ha confermato che il rischio di morte per cancro alla prostata è maggiore negli uomini in sovrappeso.

Il sovrappeso sarebbe legato ad un aumento del rischio di cancro alla prostata

Lo studio, pubblicato sulla rivista BMC Medicine, è stato condotto su una scala senza precedenti sull’argomento, poiché i ricercatori si sono basati su un caso di studio di oltre 200.000 uomini che hanno ottenuto i loro dati da un database istituito dall’organizzazione Bluebank, che ha è stato incaricato da anni di raccolta di dati sanitari in Gran Bretagna.

Ma i ricercatori non solo si sono basati su questi dati, ma hanno anche preso in considerazione gli studi esistenti più importanti sui legami tra aumento di peso e cancro alla prostata, che comprendono un totale di circa 2,5 milioni di casi.

In conclusione, i ricercatori hanno dimostrato che il rischio di morire di cancro alla prostata, una delle malattie più comuni negli uomini, è in realtà legato al sovrappeso, e questo rischio aumenta all’aumentare del peso.

L’esistenza di una tale associazione era già sospettata, ma non si sapeva fino a che punto questo rischio significhi tutti gli uomini il cui peso supera il range normale .

Ad esempio, alcuni ricercatori hanno ipotizzato che il grasso addominale sia ciò che promuove l’emergere di un pericoloso cancro alla prostata, poiché un grande addome è un fattore di rischio maggiore rispetto all’eccesso di peso distribuito in modo più uniforme.

Ma il nuovo studio ha cancellato questa teoria e ha concluso che “la posizione del grasso nel corpo non cambia molto” nell’entità del rischio, secondo l’autore principale dello studio.

Tuttavia, uno dei principali svantaggi di questo studio è che non ha fornito una spiegazione accurata del motivo per cui gli uomini in sovrappeso muoiono più di altri di cancro alla prostata.

I ricercatori esploreranno l’ipotesi che il sovrappeso contribuisca alla produzione da parte dell’organismo delle molecole che portano a questo tipo di cancro.

L’aumento di peso a volte può essere un segno della mancanza di interesse di un individuo per la propria salute, il che indica che gli uomini che ne soffrono si rivolgono meno ai medici quando affrontano i primi sintomi del cancro, ad esempio la necessità di urinare più del solito di notte.

foto@chormail153750, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons