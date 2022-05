Attenzione a questi sintomi, possono indicare un disturbo mentale

I disturbi mentali sono più comuni tra le donne rispetto agli uomini e le donne a volte convivono con malattie mentali per mesi o addirittura anni, senza essere consapevoli della gravità di questa malattia.

Disturbi mentali come si verificano e perchè

Mal di testa, mal di stomaco, dolore cronico e ipertensione possono essere tutti sintomi di malattie mentali, mentre altri segni fisici includono difficoltà a dormire, fluttuazioni di peso e mancanza di energia.

Alcune donne manifestano sintomi di disturbi mentali durante i periodi di cambiamenti ormonali, come la depressione perinatale, il disturbo disforico premestruale e la depressione della menopausa.

Quando si tratta di altri disturbi mentali come la schizofrenia e il disturbo bipolare, la ricerca non ha riscontrato differenze nei tassi di uomini e donne con queste malattie, ma le donne possono sperimentare queste malattie in modo diverso.

Quali sono i primi sintomi da tenere sotto controllo

I ricercatori stanno iniziando a scindere i diversi fattori biologici e psicosociali che possono influenzare la salute psicologica o mentale di donne e uomini.

Uomini e donne possono soffrire della maggior parte dei disturbi e delle condizioni psicologiche, ma le donne possono soffrire di sintomi diversi, in particolare possiamo assistere a questi particolari sintomi:

Tristezza costante o sentimenti di disperazione, cambiamenti radicali nelle abitudini alimentari o del sonno, cambiamenti nell’appetito e relativi cambiamenti di peso, mancanza di energia, stanchezza, paura e ansia eccessiva, sentire cose che non ci sono, stati d’animo con cambiamenti repentini, irritabilità, dolori come mal di testa, problemi digestivi e dolori vari senza ragioni apparenti.

Se si nota uno o più di questi sintomi di una possibile malattia mentale, trova un centro di cura dove puoi essere valutato e diagnosticato da un professionista della salute mentale qualificato.

Varie forme di terapia possono aiutarti a gestire la tua malattia mentale. Trattamenti come la terapia cognitivo comportamentale (CBT) per la depressione o l’ansia possono essere utili e la terapia comportamentale dialettica (DBT) per il disturbo borderline di personalità o il disturbo bipolare.

Fonte: nimh.nih.gov / Foto@Irais Esparza, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons