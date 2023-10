Il trucco inventato in Giappone per far bere il latte ai bambini

Il noto marchio giapponese di prodotti lattiero-caseari, Seki Milk, ha adottato un’approccio creativo per incentivare gli studenti a consumare il loro latte a scuola.

Situata nella prefettura di Gifu, l’azienda aveva notato un declino nell’assunzione di latte nelle istituzioni educative locali. Gli studi indicavano che ben il 65% degli studenti lasciava il latte non completamente bevuto, causando non solo uno spreco, ma anche privando i giovani di una preziosa fonte di nutrimento.

Come risposta, Seki Milk ha deciso di attingere alla passione nazionale per i manga, i fumetti giapponesi amati da persone di tutte le età. In collaborazione con uno studio specializzato e con l’agenzia pubblicitaria VOJ, hanno sviluppato una serie manga stampata sulle bottiglie con un inchiostro speciale.

Il trucco? Il manga diventa visibile solo quando il latte diminuisce nella bottiglia, incoraggiando gli studenti a bere per “scoprire” la storia.

Sebbene ci sia la possibilità che gli studenti svuotino il latte solo per vedere il manga, non si può negare che l’iniziativa di Seki Milk è stata brillante e potrebbe rappresentare una soluzione innovativa al problema del basso consumo di latte nelle scuole. Un plauso a Seki Milk per aver combinato educazione nutrizionale e intrattenimento in un unico pacchetto.