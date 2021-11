Ingegnere insegna ai topi a giocare a Doom

PC Gamer, un sito di giochi, ha pubblicato un video divertente che mostra un esperimento riuscito sui ratti del neuro-ingegnere Viktor Toth.

In effetti, l’esperimento assomiglia a quelli scientifici con i labirinti, quando i ratti cercano una via d’uscita e gli scienziati studiano il loro comportamento.

Questa volta è stato come se i topi fossero stati lanciati in un labirinto virtuale con un mostro e avessero ricevuto armi per combattere. Il passaggio del topo attraverso questo labirinto ricorda il gioco sparatutto Doom.

Il trucco dell’ingegnere sta nel fatto che il topo corre su una palla di polistirolo, che viene monitorata da sensori di movimento.

Un monitor è installato di fronte all’animale, che mostra il livello di gioco, e un tubo di acqua dolce che il topo può bere quando attraversa il corridoio, come previsto dall’autore di questo esperimento.

Viktor Toth crede di essere stato in grado di creare la realtà virtuale per i topi e addestrarli a superare il livello dai corridoi, basato sul gioco Doom 2.

Fino a quando non è riuscito ad addestrare gli animali a sparare, come originariamente previsto.

Secondo l’idea dell’ingegnere, che ha avuto origine in lui nel 2020, i topi possono essere addestrati in semplici azioni: correre lungo corridoi virtuali, sparare a un mostro e, come obiettivo finale, superare il livello di gioco.

Ha trascorso la sua esperienza con tre topi, che ha chiamato come gli sviluppatori del gioco: John Carmack, John Romero e Tom Hall.

