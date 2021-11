Hubble scova una galassia tripla, fenomeno da studiare

Il telescopio spaziale Hubble ha scattato un’immagine molto insolita della galassia SGAS 0033 + 02, che si trova nella costellazione dei Pesci.

La particolarità di questa immagine è che la galassia studiata dagli astronomi appare in un’immagine tre volte contemporaneamente. Come spiegano gli scienziati, si tratta di un fenomeno raro chiamato lente gravitazionale.

Rappresentazione del telescopio spaziale Hubble.

La galassia SGAS 0033 + 02 si nota nell’angolo in basso a destra come un arco a destra della stella luminosa e altre due volte come punti sopra e a destra della stella.

Secondo gli esperti, la lente gravitazionale si verifica quando un’enorme quantità di materia, come un ammasso di galassie, crea un campo gravitazionale che distorce e amplifica la luce proveniente da galassie lontane.

Questo può essere paragonato a guardare un oggetto specifico attraverso una lente d’ingrandimento.

Grazie a questo fenomeno, gli astronomi possono studiare le prime galassie che sono troppo lontane per essere viste direttamente con un telescopio.

La galassia SGAS 0033 + 02 è di particolare interesse per gli scienziati per la sua vicinanza a una stella molto luminosa. Gli astronomi possono usare questa stella per correggere le osservazioni di una galassia lontana.