Arriva la nuova clip tratta dal documentario The Beatles: Get Back

Con l’avvicinarsi del giorno della premiere di The Beatles: Get Back, il team dietro i “Fab Four” ha iniziato a condividere una rara clip esclusiva della band che si esibisce.

Get Back, arriverà finalmente sulla piattaforma di streaming Disney+ il 25 novembre. Nel frattempo, la seconda e la terza parte usciranno rispettivamente il 26 e il 27.

Inizialmente, il progetto doveva essere rilasciato l’anno scorso, ma la pandemia ha rallentato il processo.

Il regista Peter Jackson ha promesso lo scorso dicembre quando ha condiviso il primo teaser della serie che sarebbe arrivato nel 2021, ed è rimasto fedele alla sua parola con la serie in tre parti in arrivo sul servizio di streaming il mese prossimo.

Get Back presenta filmati inediti delle Let It Be Sessions della band che sono culminate con la loro iconica esibizione in cima alla sede della Apple Records a Londra.

Il regista de Il Signore degli Anelli ha utilizzato 55 ore di video inediti della band di quell’anno tumultuoso nel 1969, filmati da Michael Lindsay-Hogg. Ha anche avuto accesso a oltre 140 minuti di audio inedito da quelle stesse sessioni.

In mezzo a quella montagna di filmati ci sono alcune gemme dell’iconica session sul tetto con Billy Preston al seguito, inclusa la sensazionale ripresa dal vivo del brano “Get Back”.

L’esibizione sul tetto all’Apple Records del 30 gennaio 1969 sarà accompagnata da filmati di litigi all’interno della band, rivelando intuizioni secondo il regista Peter Jackson.