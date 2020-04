Inps, al via la possibilità di richiedere il bonus da 600 euro

E finalmente il grande giorno è arrivato: i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo possono presentare richiesta all’Inps del bonus di 600 euro per riuscire a sostenersi in questo momento di emergenza, in cui da un momento all’altro ci si è ritrovati senza lavoro.

La domanda per il bonus all’Inps si può fare con i consueti canali (Pin, Spid, Carta di identita elettronica e Carta dei servizi oltre al Contact center) ma è possibile accedere a una richiesta di Pin semplificata. Le domande partono in queste ore ma il rilascio del servizio sarà comunicato con un nuovo messaggio. A questo si potrà accedere con modalità di identificazione, dato il carattere emergenziale delle prestazioni, scrive l’Inps, “più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario”

Inps Roma (Foto@ Carlo Dani)

Naturalmente le domande sono state subito tantissime, con non poche difficoltà per il sito dell’istituto di previdenza.

“Dall’una di notte alle 8.30 circa, abbiamo ricevuto 300mila domande regolari. Adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo. Una cosa mai vista sui sistemi dell’Inps che stanno reggendo, sebbene gli intasamenti sono inevitabili con questi numeri”, ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, all’Ansa. Lo stesso Tridico ha invitato gli utenti a non riversarsi sul portale: “Non c’è fretta. Le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi, anche perché il Governo sta varando un nuovo provvedimento sia per rifinanziare le attuali misure sia per altre”.