Quarantena, è possibile passeggiare coi figli sotto casa?

La quarantena pesa a tutti: sono state azzerate praticamente tutte le nostre libertà da un giorno all’altro e non è facile per nessuno.

La situazione è poi particolarmente difficile per i bambini, non certo abituati a vivere da reclusi e con la loro routine quotidiana completamente stravolta.

Negli ultimi giorni gli esperti si sono continuamente consultati sulla necessità di concedere ai bambini di lasciare la propria casa almeno per qualche minuto al giorno, e così si è arrivati ad una nuova circolare del Viminale: in particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute.

Nessun cambio delle regole o maggiori libertà, ma “Esercitare il diritto al sole e alla primavera”: così Roberto Bernabei del Comitato tecnico scientifico (Cts) in conferenza stampa alla Protezione civile, rispondendo a una domanda.

Ma la circolare ha scatenato immediatamente una diffusa indignazione soprattutto suo social: perché fare questo “passo indietro” proprio ora che si intravedeva la luce in fondo al tunnel?

Sul piede di guerra anche diversi governatori della regione, dal presidente della Campania De Luca all’assessore regionale della Lombardia Gallera che accusano il ministero dell’Interno di “irresponsabilità”.