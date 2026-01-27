Le ricercatrici Shelley Berger ed Esra Sahingur dell’Università della Pennsylvania stanno esplorando il ruolo della senescenza cellulare nei processi di invecchiamento e malattia. I loro studi approfondiscono le sfide nel trattare l’invecchiamento a livello cellulare, puntando a sviluppare terapie mirate per migliorare la salute nella terza età.

Cos’è la senescenza cellulare

La senescenza è uno stato in cui una cellula smette di dividersi ma non muore. Queste cellule senescenti si accumulano con l’età e rilasciano molecole infiammatorie che possono danneggiare i tessuti circostanti. Sebbene inizialmente possano avere un ruolo protettivo, nel tempo diventano un fattore chiave dell’invecchiamento e di patologie croniche.

Le sfide delle terapie anti-invecchiamento

Secondo Berger e Sahingur, colpire le cellule senescenti senza danneggiare quelle sane è estremamente complesso. Le terapie senolitiche, che mirano a eliminarle, sono ancora in fase sperimentale e pongono interrogativi sulla sicurezza e sull’efficacia a lungo termine.

Potrebbe interessarti anche:

L’obiettivo: un invecchiamento più sano

L’interesse principale non è fermare il tempo biologico, ma favorire un invecchiamento in salute. Le ricercatrici sottolineano l’importanza di comprendere i segnali molecolari che attivano la senescenza, per intervenire precocemente su malattie legate all’età come l’Alzheimer, l’osteoporosi e alcuni tumori.

Prospettive future della ricerca

La ricerca in corso presso la Penn rappresenta un tassello importante nella biologia dell’invecchiamento. Con una maggiore comprensione dei meccanismi cellulari, si apre la strada a potenziali trattamenti in grado di rallentare l’insorgenza di malattie croniche, migliorando la qualità della vita nella popolazione anziana.