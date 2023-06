iOS 17 rivoluziona la sicurezza con l’introduzione delle passkey al posto delle password

Con l’atteso rilascio di iOS 17 questo autunno, Apple sta facendo un enorme passo avanti nella sicurezza digitale con l’adozione delle passkey come nuovo metodo di accesso. Questo significa addio alle tradizionali password per gli utenti che possiedono un ID Apple, sostituendole con una chiave password, chiamata passkey. Questa innovazione non solo migliora la sicurezza, ma rappresenta un cambiamento significativo nell’approccio alla protezione dei dati personali.

La passkey sarà utilizzabile per accedere ai siti Apple, come il sito ID Apple o iCloud, nonché per usufruire del servizio di accesso “Accedi con Apple” su altre piattaforme online. Al posto di dover inserire una password, verrà utilizzata una chiave privata associata al dispositivo, che sia esso uno smartphone o un computer. Per garantire un accesso sicuro, sarà necessario confermare l’identità tramite codice PIN, riconoscimento facciale o impronta digitale, eliminando efficacemente la possibilità di frodi da parte di potenziali truffatori.

È importante sottolineare che l’opzione di accesso tramite passkey è già disponibile per gli utenti che utilizzano la versione beta di iOS 17 per sviluppatori. Tuttavia, l’intera utenza potrà beneficiare di questa innovazione quando iOS 17 verrà rilasciato ufficialmente in autunno.

La decisione di Apple di adottare le passkey rappresenta una risposta alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza delle password tradizionali. Spesso, le password possono essere dimenticate, facilmente indovinate o rubate tramite violazioni dei dati. Con l’introduzione delle passkey, la protezione dei dati personali diventa più solida, offrendo agli utenti una soluzione sicura e conveniente per accedere ai propri account.

Questa transizione verso le passkey rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno di Apple per la sicurezza e la privacy degli utenti. L’azienda si è sempre distinta per il suo approccio proattivo nel garantire la protezione dei dati personali e, con iOS 17, sta sollevando ulteriormente l’asticella.

L’adozione delle passkey da parte di Apple potrebbe anche avere un impatto significativo sull’industria tecnologica nel suo complesso. Altre aziende potrebbero prendere esempio da questo cambiamento e adottare soluzioni simili per garantire una maggiore sicurezza ai propri utenti.

In conclusione, iOS 17 promette di rivoluzionare l’approccio alla sicurezza digitale, abbandonando le password tradizionali a favore delle passkey. Con un’attenzione crescente alla protezione dei dati personali, Apple sta ridefinendo gli standard di sicurezza nell’ecosistema digitale. Non vediamo l’ora di sperimentare questa innovazione e di apprezzare i suoi benefici quando iOS 17 sarà finalmente disponibile a tutti gli utenti questo autunno.