Un fenomeno affascinante si svela nel regno delle stelle morte: esse possono essere rianimate quando si scontrano con buchi neri, quegli astri distruttori dell’universo capaci di ridare vita a ciò che era estinto.

Stelle morte riportate in vita il sorprendente potere dei buchi neri (Foto@Pixabay)

Questa resurrezione, seppur fugace, si rivela un evento straordinario. Chi avrebbe mai pensato che la morte stessa potesse generare nuova vita?

Uno studio condotto da un gruppo di astronomi, utilizzando simulazioni, ha scoperto questo fenomeno sorprendente. Si sono posti la domanda su cosa accade quando una stella morta o il suo residuo, una nana bianca, si avvicina a un buco nero di medie dimensioni.

Nelle simulazioni sono stati considerati buchi neri con una massa compresa tra 1000 e 10.000 volte quella del Sole. A quanto pare, la forza gravitazionale del buco nero può deformare l’interno della nana bianca in modo drammatico.

Questa deformazione intensa permette alle reazioni di fusione all’interno della stella di riprendere, anche se solo per pochi istanti. Durante questo breve periodo, l’elio, il carbonio e l’ossigeno presenti nella stella si trasformano in ferro e altri elementi più pesanti.

Il fenomeno è così potente da generare onde gravitazionali, che furono rilevate per la prima volta dall’osservatorio LIGO nel 2015, confermando così la teoria di Albert Einstein formulata un secolo prima.

Anche se strumenti come LIGO non sono ancora in grado di rilevare le onde gravitazionali prodotte da questa resurrezione, si spera che dispositivi più avanzati, come l’ultima antenna sviluppata dall’Agenzia Spaziale Europea, possano farlo entro il 2034.

Tuttavia, durante questa reazione, potrebbero verificarsi intense radiazioni quando il materiale si stacca a seguito della fusione e cade nel buco nero, e tali radiazioni potrebbero essere rilevate anche dagli strumenti attuali.

Lo studio dei buchi neri di medie dimensioni si è finora rivelato estremamente difficile, ma questa nuova ricerca potrebbe aprire la strada a un nuovo tipo di indagine. Mentre trovare buchi neri di grandi e piccole dimensioni non è un compito particolarmente arduo, quelli di medie dimensioni sono più sfuggenti per qualche motivo ancora sconosciuto.

Secondo gli autori dello studio, l’analisi di buchi neri di medie dimensioni potrebbe contribuire a una migliore comprensione di tali oggetti cosmici. I buchi neri supermassicci, a causa della loro enorme massa, non causano grandi cambiamenti nell’universo poiché assorbono tutto prima che possano interagire con altri corpi celesti.

Al contrario, i buchi neri di medie dimensioni possono continuare ad interagire per un periodo più lungo, in quanto non possono assorbire materia con la stessa velocità. Grazie a questa ricerca, potremmo anche ottenere informazioni sul futuro del nostro Sole.

La maggior parte delle stelle, compresa la nostra, termina la propria esistenza come nane bianche. Il nostro Sole raggiungerà questa fase tra circa 5 miliardi di anni. Dopo tale evento, quando non ci sarà più idrogeno all’interno del Sole, esso si trasformerà in una gigante rossa e poi collasserà su se stesso, diventando infine una nana bianca.

Tuttavia, un incontro con un buco nero potrebbe risvegliarlo per un’ultima volta, anche se solo per brevi istanti.