WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, ha recentemente annunciato l’introduzione di una serie di nuove funzionalità mirate a combattere lo spam e a migliorare la privacy degli utenti.

WhatsApp Nuova funzione per silenziare le chiamate spam (Foto@Pixabay)

Con l’aumento del numero di brand che contattano gli utenti attraverso WhatsApp, il problema dello spam si è diffuso ampiamente, causando fastidi agli utenti che devono affrontare messaggi indesiderati e chiamate spam. Per affrontare questa problematica, WhatsApp ha introdotto una soluzione innovativa.

La nuova funzione “Silenzia chiamate sconosciuti” consente agli utenti di silenziare automaticamente le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. Una volta attivata questa opzione, gli utenti non riceveranno più avvisi attivi quando riceveranno una chiamata da un numero di telefono che non è presente nella loro lista dei contatti. Le chiamate sconosciute verranno silenziate e nascoste nella sezione delle Chiamate recenti, offrendo agli utenti un’esperienza più tranquilla e senza interruzioni.

Ma le novità non si fermano qui. WhatsApp ha anche introdotto un nuovo strumento di controllo della privacy, che permette agli utenti di gestire le opzioni di sicurezza e privacy in modo semplice e intuitivo. Questo strumento passo dopo passo guida gli utenti attraverso tutte le impostazioni disponibili, consentendo loro di decidere chi può inviare loro messaggi o chiamate e chi può visualizzare le informazioni del loro profilo, come l’immagine, gli aggiornamenti di stato e lo stato online. Inoltre, è possibile aggiungere ulteriori livelli di sicurezza, come la crittografia end-to-end e il blocco delle chat, per proteggere al meglio la propria privacy.

Negli ultimi mesi, WhatsApp ha introdotto altre funzionalità altrettanto interessanti. Gli utenti ora hanno la possibilità di trasferire i propri dati da Android a iOS e viceversa, semplificando il passaggio da un dispositivo all’altro. È stata anche introdotta la possibilità di utilizzare lo stesso numero WhatsApp su più telefoni e tablet, offrendo maggiore flessibilità e praticità.

WhatsApp sta continuamente lavorando per migliorare l’esperienza degli utenti, e una delle nuove funzionalità in fase di sviluppo è la condivisione di immagini ad alta risoluzione. A breve gli utenti potranno condividere immagini con una risoluzione superiore a 4K, garantendo una visualizzazione più dettagliata e coinvolgente.