Ipertiroidismo fai molta attenzione a questi sintomi

Esistono dei sintomi precoci che possono aiutarci a capire se siamo affetti da ipertiroidismo, secondo quanto riportato dal magazine Express, è possibile.

Ipertiroidismo ci sono segnali premonitori

Secondo quanto riportato dal portale “Express” esistono dei segnali premonitori dell’ipertiroidismo, delle complicazioni di salute che ne derivano e delle modifiche dietetiche necessarie per superarlo.

L’ipertiroidismo nel collo produce molti ormoni che possono portare a palpitazioni cardiache, perdita di peso non intenzionale, diarrea, debolezza muscolare, insonnia, intolleranza al calore, sudorazione eccessiva e prurito alla pelle, e in alcuni casi può portare a stanchezza, aumentare l’appetito e avere sete e minzione frequente.

Gli specialisti avvertono che l’ipertiroidismo può avere molte conseguenze, poiché la tiroide colpisce tutti i sistemi del corpo e l’ipertiroidismo, se non trattato, può portare a complicazioni cardiache, come tachicardia e fibrillazione atriale.

Ha spiegato che è anche possibile sviluppare alterazioni della pelle chiamate “dermatopatia tiroidea“, alterazioni delle unghie e ipertiroidismo possono anche causare cambiamenti nell’aspetto degli occhi e delle palpebre ed esoftalmo (la sporgenza dell’occhio dall’orbita).

In alcuni casi, i pazienti con ipertiroidismo hanno sviluppato alopecia (perdita di capelli) o vitiligine (dove la pelle perde le cellule del pigmento, che porta allo scolorimento delle macchie cutanee).

L’SSN dice che tre persone su quattro con ipertiroidismo hanno probabilmente la malattia di Graves.

La malattia di Graves è una condizione autoimmune in cui il sistema immunitario attacca e danneggia erroneamente la ghiandola tiroidea.

La malattia di Graves è un modo in cui può svilupparsi una ghiandola tiroidea iperattiva e la malattia può svilupparsi in persone di età superiore ai 60 anni o in coloro che assumere determinati farmaci, che contengono una grande proporzione di iodio e osserva che l’ipertiroidismo causato da un farmaco di solito migliora una volta che si interrompe l’assunzione di questo farmaco.

Sebbene possano essere necessari diversi mesi prima che i livelli di ormone tiroideo tornino alla normalità, è necessario iniziare rapidamente la fase di trattamento, che può arrivare all’intervento chirurgico se il medico decide di farlo.