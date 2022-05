Saltare la colazione porta benefici, ma sei sicuro?

E’ noto che la colazione è molto importante per la salute all’inizio della giornata, quindi saltare questo pasto ha effetti negativi sull’organismo umano.

Saltare la colazione in realtà non da benefici

Secondo la nutrizionista americana e specialista in salute intestinale Marilia Shamon, fare colazione ha molti vantaggi, come livelli di glucosio stabili, energia costante, voglie ridotte e umore migliore.

La ricerca conferma anche che mangiare regolarmente durante il giorno, compresa la colazione, può avere benefici fisici come la riduzione dell’infiammazione e il miglioramento della flessibilità fisiologica.

Uno studio pubblicato sul Journal of American College of Cardiology ha indicato che le persone che non facevano colazione avevano un rischio maggiore dell’87% di morire per malattie cardiovascolari o ictus, rispetto a quelle che non facevano colazione.

Saltare la colazione per perdere peso?

Alcuni saltano la colazione per perdere peso, ma non è sempre così semplice, poiché uno studio del 2019 del dell’Università di Harvard nel 2019, ha confermato che saltare la colazione non significa necessariamente perdita di peso.

È importante consumare il primo pasto sano della giornata, sia a colazione che a pranzo, poiché il primo pasto della giornata determinerà come si comporteranno i livelli di zucchero nel sangue per il resto della giornata, se si interrompe il digiunare dopo ore di digiuno per tutta la notte con un pasto ad alto contenuto glicemico, la tua glicemia aumenterà e questo porterà a un improvviso calo di energie.