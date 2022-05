Demenza senile sintomi, un frutto di bosco può aiutarti

La demenza senile presenta sintomi molto particolari, ma un nuovo studio ha fatto luce su una prevenzione del tutto naturale a base di una famosa bacca.

Demenza senile come ridurre il rischio

Ci sono molti frutti e ortaggi che apportano grandi benefici alla salute umana, nel trattamento di malattie pericolose, e giorno dopo giorno gli scienziati rivelano nuovi benefici e valori nutrizionali per alcuni di essi.

Di recente, un team di ricercatori dell’Università di Cincinnati, negli Stati Uniti, ha scoperto che mangiare mirtilli nella mezza età può ridurre il rischio di sviluppare la demenza in età avanzata. I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica “Nutrients“.

Secondo l’agenzia di stampa tedesca, il ricercatore “Robert Krikorian” ha affermato di aver condotto lo studio sui benefici dei mirtilli per le persone che hanno un aumentato rischio di malattia di Alzheimer e demenza.

Ha aggiunto, secondo quanto riportato dal portale Medical Express, che sebbene i mirtilli non siano molto diversi da altri frutti e ortaggi, contengono un’alta percentuale di micronutrienti e antiossidanti come come antociani.

Il team di ricerca ha anche affermato che questa sostanza è ciò che conferisce ai mirtilli il suo famoso colore, aiuta anche la pianta a resistere a sostanze radioattive, malattie delle piante e altri rischi, e ha anche importanti benefici per l’uomo, come: resistenza alle infezioni, miglioramento del metabolismo e la produzione di energia all’interno delle cellule.

Lo studio basato su persone con problemi di memoria

L’esperimento ha incluso 33 persone provenienti da diverse parti di Cincinnati, di età compresa tra i 50 ei 65 anni, che soffrono di problemi di obesità e notano un limitato calo dell’efficienza della memoria con l’età.

E’ stato scoperto, attraverso l’esperimento, che i volontari che hanno mangiato quantità di mirtilli hanno mostrato un miglioramento delle funzioni mentali durante le attività di apprendimento e richiamano informazioni dalla memoria.

Il ricercatore capo ha sottolineato che questi risultati sono ancora esplorativi, ma riflettono informazioni interessanti sui benefici dei mirtilli.

Va anche notato che uno studio americano ha rivelato che mangiare mirtilli ogni giorno può ridurre la pressione nelle donne durante il periodo di mezza età e lo studio ha indicato che la pressione sanguigna nelle donne che hanno mangiato mirtilli secchi per due mesi è diminuita.