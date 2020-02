Istat, da decenni non nascono così pochi bambini

Ormai sono anni che gli esperti hanno lanciato l’allarme, ma la situazione continua a peggiorare: l’Italia è un paese letteralmente di vecchi, data l’alta età media dei suoi abitanti e l’aspettativa di vita tra le più alte del mondo, ma anche perché i più hanno smesso di fare figli.

Non ci credete?

Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2019 in Italia si è registrato il livello più basso di “ricambio naturale” degli ultimi 102 anni. A fronte di 435mila nuovi nati si sono contati 647mila decessi, con un saldo negativo di 212mila.

Il numero medio di figli per donna è di 1,29, mentre l’età media del parto è di 32,1. I numeri vengono illustrati nell’annuale rapporto sugli indicatori demografici.

All’opposto, c’è una speranza di vita sempre maggiore. La speranza di vita alla nascita per le donne è infatti di 85,3 anni, mentre è di 81 anni per gli uomini. Per gli uni come per le altre l’incremento sul 2018 è pari a 0,1 decimi di anno, corrispondente a un mese di vita in più.