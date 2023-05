Nel 2003 Steve Jobs, co-fondatore e CEO di Apple, ha annunciato il lancio di iTunes Music Store, che è stato il primo negozio di musica online ad offrire canzoni scaricabili legalmente a 99 centesimi senza costi di abbonamento.

iTunes Music Store compie 20 anni (Foto@Pixabay)

All’epoca, questo servizio rappresentava una vera rivoluzione nel settore musicale, poiché gli artisti erano preoccupati per la distribuzione delle loro opere online.

Grazie alla possibilità di trovare, acquistare e scaricare rapidamente la musica, iTunes ha permesso ai consumatori di monetizzare l’arte della musica in modo conveniente e sicuro. Inoltre, iTunes Music Store offriva diritti innovativi di utilizzo personale, inclusa la masterizzazione di brani su CD per uso personale, l’ascolto di brani su iPod e la riproduzione di brani su un massimo di tre computer Macintosh.

Questo servizio ha permesso alla Apple di diventare un attore leader nell’industria musicale e nel mercato dell’intrattenimento audio-video in generale.

Nel corso degli ultimi 20 anni, le cose si sono evolute enormemente nel mondo digitale e il servizio di streaming musicale è diventato la forma predominante di fruizione di musica. Tuttavia, il lancio di iTunes Music Store ha rappresentato un passo essenziale nello sviluppo dell’industria musicale online.

In ogni caso, non si può negare che iTunes Music Store abbia rappresentato un punto di svolta nella distribuzione musicale digitale, aprendo la strada a una nuova era di ascolto di musica online.

Oggi, servizi come Spotify, Apple Music e Amazon Music hanno preso il posto di iTunes Music Store come principali piattaforme di streaming musicale. Questi servizi offrono agli utenti un accesso illimitato a milioni di brani, album e playlist a un prezzo mensile fisso, eliminando la necessità di acquistare singole canzoni.

Tuttavia, l’eredità di iTunes Music Store vive ancora oggi in questi servizi di streaming, che si basano sul modello di monetizzazione del download di iTunes. Grazie a iTunes Music Store, l’industria musicale ha imparato a monetizzare la propria arte in modo equo ed economico per i consumatori, aprendo la strada a un’economia digitale basata sullo streaming.

Inoltre, l’eredità di iTunes Music Store va oltre l’industria musicale. L’innovativo modello di distribuzione digitale introdotto da iTunes ha influenzato il modo in cui vengono distribuiti altri contenuti digitali, come film, programmi TV, libri e app.

In sintesi, iTunes Music Store è stato un’innovazione rivoluzionaria nel mondo della musica e della distribuzione digitale, che ha aperto la strada a un nuovo modo di fruire i contenuti digitali. Anche se oggi iTunes Music Store non esiste più, la sua eredità vive ancora oggi nei servizi di streaming musicali e nella cultura digitale che ha influenzato.