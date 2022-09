La Dieta Flexitarian, per chi cerca il sano anche con la carne

La dieta Flexitarian può essere un’alternativa per chi cerca una dieta sana, con un maggiore apporto di frutta e verdura, ma senza smettere di mangiare carne.

Per molte persone, il consumo di carne fa parte della loro dieta quotidiana ed è difficile rimuoverla da un giorno all’altro. Tuttavia, c’è un’alternativa per passare a uno stile di vita più sano e più attento all’ambiente, è la dieta flexitarian.

A prima vista, il suo nome dà un’idea di cosa consiste questo piano alimentare: un mix tra “flessibile” e “vegetariano”.

Secondo la rivista Women’s Health, in questa dieta la persona consuma ogni giorno una grande percentuale di preparazioni a base di prodotti di origine vegetale come frutta, verdura, legumi o latte vegetale.

Inoltre, a volte sono inclusi alimenti derivati ​​da animali, come uova, latte, yogurt o formaggio. Allo stesso modo, una piccola quantità di carne viene incorporata; carne rossa, pesce o crostacei solo occasionalmente una o due volte alla settimana.

A differenza dei vegetariani o dei vegani, i flexitariani non eliminano completamente i cibi animali, né evitano il loro consumo. Al contrario, consumano questi prodotti, ma a un livello molto migliore rispetto alla persona media.

La dieta flexitarian è stata vista come un’alternativa che potrebbe salvare il pianeta e garantire cibo sostenibile in futuro. È persino approvato da istituzioni internazionali come l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) .

Dato il gran numero di persone che abitano il pianeta, soddisfare la domanda di cibo nel 2050 sarà piuttosto complicato. Pertanto, creare cambiamenti a livello culturale che includano la riduzione del consumo di carne, una delle industrie più inquinanti che colpisce il pianeta, è un’opzione praticabile che la popolazione mondiale potrebbe adottare.

Uno studio pubblicato sulla rivista specializzata Nature assicura che questa dieta può aiutare a combattere questi effetti, ed noltre, può generare effetti positivi sulla salute e sull’ambiente.

I benefici della dieta flexitarian

Questo piano alimentare non solo aiuta l’ambiente, ma aiuta anche la salute delle persone.

Includendo una maggiore quantità e varietà di prodotti naturali, le percentuali di minerali e vitamine nell’organismo vengono aumentate.

A differenza dei vegani, inoltre, non è necessario incorporare integratori nella dieta perché non si smette di mangiare proteine ​​di origine animale che forniscono determinati nutrienti di cui il corpo ha bisogno.

Genera anche cambiamenti positivi nella salute cardiovascolare, poiché le diete ricche di verdure aiutano a ridurre il colesterolo, come verdure a foglia verde, noci o alcuni legumi.

Può anche aiutare le persone a perdere peso dato il consumo limitato di prodotti che contengono un’elevata quantità di calorie, grassi saturi e zuccheri.

Nonostante sia una dieta che non ha controindicazioni mediche, è consigliabile rivolgersi a uno specialista per eseguire correttamente questa dieta e saperne di più sui suoi benefici.