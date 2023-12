La Fondazione Rinat Akhmetov dell’Ucraina e SCM uniscono le forze con il Meridian International Center for Partners degli Stati Uniti alla mostra Frontline aWashington, D.C.

La democrazia muore nell’oscurità”, recita il motto del celebre bastione del giornalismo americano The Washington Post. Allo stesso modo, a quanto pare, la cultura e l’arte appassiscono quando manca la luce. Forse era giusto quindi il lancio della mostra culturale multimediale Partners on the Frontline: Lotta Ucraina-USA per la pace, la giustizia, la sicurezza globale e la sostenibilità culturale, ospitato dalMeridian International Center in collaborazione con il progetto Voices of the Peaceful della Fondazione Rinat Akhmetov e il suo sponsor aziendale, System Capital Management, si è svolto il 15 novembre 2023 a Washington, DC.

L’appassionata tavola rotonda includeva osservazioni, approfondimenti, opinioni e raccomandazioni di coloro che sono stati più direttamente colpiti dalla guerra Russia-Ucraina, nonché artisti, imprenditori e politici. Tra i partecipanti di rilievo della serata c’erano Stuart Holliday, CEO del Meridian International Center ed ex ambasciatore degli Stati Uniti per gli affari politici speciali presso le Nazioni Unite; James K. Glassman, ex sottosegretario di Stato per la diplomazia pubblica e gli affari pubblici e presidente e amministratore delegato di Glassman Enterprises; Evgeny Maloletka, acclamato regista e fotoreporter vincitore del Premio Pulitzer; Vladyslav “Vlad” Troitsky, fondatore del GogolFest e icona culturale ucraina; Yulia “Taira” Paevska, veterana militare ucraina, paramedica, volontaria e ambasciatrice di buona volontà; e Natalya Yemchenko, direttrice della comunicazione SCM e membro del consiglio di sorveglianza della Fondazione Rinat Akhmetov.

“Questo è un forum sulla direzione che prenderemo nel mondo. L’arte è un modo per vedere questo conflitto in modo tale da sentire acutamente i sacrifici delle persone in Ucraina. È importante andare avanti e non pensare a questo evento solo come una serata”, ha avvertito Holliday.

Far fallire la guerra culturale della Russia contro l’Ucraina

Il dialogo della serata si è concentrato sulla strategia deliberata della Russia volta a distruggere l’identità culturale dell’Ucraina e a minare le convinzioni fondamentali che i cittadini ucraini condividono con le nazioni libere del mondo. Raccontando le prove schiaccianti dell’agenda autoritaria della Russia – così chiaramente evidente nella sua incursione illegale nello stato sovrano dell’Ucraina – l’evento galvanizzante ha messo in luce l’importanza di consolidare un’alleanza unificata tra Stati Uniti e Ucraina contro un nemico comune che mira a devastare la democrazia in tutto il mondo.

Secondo la dottoressa Kateryna Smagliy, prima segretaria dell’ambasciata ucraina negli Stati Uniti, fino ad oggi gli invasori russi hanno distrutto 1.709 oggetti storici e 92 musei in Ucraina. Il costo monetario stimato è di 7 milioni di dollari. La perdita culturale, tuttavia, è incalcolabile. “Il modo migliore e unico per capire chi siamo e da dove veniamo è la nostra cultura”, ha spiegato Yemchenko. “L’Ucraina è uno stato con una propria cultura e storia.”

E la Russia sembra intenzionata a schiacciare quell’identità sotto il tacco del suo stivale totalitario.

“Per prima cosa hanno catturato insegnanti, scrittori e personaggi della cultura. Tutti i libri ucraini sono stati rimossi dalla biblioteca. Hanno preso tutto ciò che era simile alla cultura ucraina… La lingua ucraina era un segno di prigionia”, ha ricordato Paevska, lei stessa sopravvissuta alla prigionia russa. “Ciò che sopportano i civili va oltre i confini del bene e del male.”

‘Voices of the Peaceful’: Come dire la verità al potere salvaguarda la storia

In questi tempi difficili, ora più che mai, dobbiamo sperare che il detto “la penna è più potente della spada” sia vero e che la conoscenza sia davvero potere. “Questa storia dimostra quanto siano importanti e significative le informazioni”, ha osservato Maloletka, che ha costantemente documentato le atrocità della guerra dal fronte fin dall’inizio dell’invasione. “Siamo giornalisti; non produciamo acciaio, ma produciamo fatti.”

Il filantropo miliardario e CEO di Metinvest Rinat Akhmetov può aver costruito il suo impero minerario su fondamenta d’acciaio, ma sa che mentre il minerale che produce può forgiare la spina dorsale dell’economia del suo paese, la cultura è il cuore del popolo ucraino. Quando gli storici ripensano all’attuale guerra russo-ucraina, le lezioni che apprendono e le conclusioni che alla fine traggono possono essere accurate solo quanto quelle raccontate da coloro che hanno vissuto i suoi eventi catastrofici.

Nel tentativo di preservare e documentare testimonianze così cruciali, il progetto Voices of the Peaceful della Fondazione Rinat Akhmetov, sotto lo scudo del Museum of Civilian Voices, ha già raccolto più di 90.000 resoconti in prima persona e li ha archiviati in un forum online centrale. È un’eredità di verità che, secondo Akhmetov, non solo resisterà alla prova del tempo, ma spera anche che illuminerà la strada per le generazioni a venire.