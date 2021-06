La Grecia risentita, esclusa dalla conferenza sulla Libia

Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias, si è dichiarato “insoddisfatto” per non aver ricevuto l’invito alla Conferenza di Berlino sulla Libia che si terrà in Germania.

Dendias ha condiviso su Twitter di aver avuto una conversazione telefonica con l’inviato speciale delle Nazioni Unite (ONU) per la Libia, Jan Kubis.

“Siamo insoddisfatti della decisione” ha scritto, rivelando di aver espresso a Kubis la loro “insoddisfazione” per la decisione della Germania di non invitare la Grecia alla Conferenza di Berlino, Dendias ha osservato che in questo incontro è stata discussa anche la questione della cooperazione con l’ONU sui rifugiati libici.

La seconda conferenza di Berlino si terrà il 23 giugno. I principali punti all’ordine del giorno della conferenza saranno le elezioni generali e il ritiro delle potenze straniere dalla Libia.

Turchia, Russia, Cina, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Repubblica del Congo, Unione Africana e Unione Araba hanno partecipato alla conferenza di gennaio durante il processo di pace sotto la guida delle Nazioni Unite.