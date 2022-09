La Microsoft perde Bonnie Ross dopo 28 anni

Dopo 28 anni di onorata carriera nella divisione Xbox Game Studios, la Microsoft perde Bonnie Ross.

343 Industries è uno dei team più importanti di Xbox Game Studios e Bonnie Ross è stata a capo dei creatori di Halo per molti anni.

Dopo oltre 28 anni in azienda, l’esperto vicepresidente ha lasciato lo studio responsabile delle avventure di Master Chief.

Bonnie Ross è entrata a far parte di Microsoft nel 1994 come direttore dello studio, produttore esecutivo e produttore.

Il punto di svolta della sua carriera è stato settembre 2007: è stato allora che uno specialista esperto è diventato il capo di 343 Industries. Nel 2014 ha ricevuto un’altra promozione ed è diventata la “vicepresidente” del marchio Halo.

Dopo molti anni al comando di una delle IP più importanti della directory Microsoft, Bonnie Ross ha appena annunciato di lasciare 343 Industries e quindi Microsoft.

“Dopo oltre 28 anni nel settore dei giochi in Microsoft, inclusi 15 anni alla guida di 343 Industries e Halo attraverso i suoi passi più ambiziosi, Bonnie Ross lascerà Microsoft e trascorrerà più tempo con la sua famiglia. Siamo grati per la sua leadership su 343, durante i quali il team ha lanciato Halo 4, Halo 5, Halo: The Master Chief Collection, la serie TV Halo e Halo Infinite. Le auguriamo il meglio. Il direttore di produzione Pierre Hintze sarà a capo dello studio con effetto immediato. Il team di 343 è al lavoro per distribuire l’aggiornamento invernale, il più grande aggiornamento di Halo Infinite dal lancio.

Questo è un grande evento per tutta la Microsoft e il team di Halo, quindi ci saranno grandi cambiamenti in 343 Industries: la posizione di Bonnie Ross sarà divisa in tre, in modo che ogni dipendente sia responsabile di un diverso elemento IP.

Pierre Hintze (veterano dello studio e capo della produzione) è stato nominato il nuovo capo di 343 Industries, Bryana Koski è diventata chief brand manager ed Elizabeth Van Wyck supervisionerà l’attività e le operazioni.

Bonnie Ross ha confermato su Twitter di voler rimanere in carica fino al rilascio del prossimo aggiornamento di Halo Infinite, ma ha dovuto cambiare programma a causa di problemi familiari.