La Nasa mostra Saturno visto dalla Luna

Il nostro satellite, ovvero la luna, è l’oggetto cosmico più vicino alla Terra e la NASA monitora costantemente con una sonda spaziale, in questo caso registrando immagini impressionanti del pianeta Saturno visto da lì.

Come appare il pianeta Saturno quando viene fotografato dalla posizione che ha la luna nel sistema solare rispetto ad esso, le foto sono molto interessanti e ci mostrano quanto è lontano questo corpo cosmico.

La luna è costantemente controllata da una speciale sonda spaziale della NASA e le immagini del pianeta Saturno sono state realizzate a circa 90 chilometri sopra Lacus Veris.

Dalla prospettiva in cui questa foto è stata scattata sopra la luna, possiamo vedere che gli anelli che ha il pianeta Saturno appaiono al di sotto della sua zona equatoriale, ma ovviamente non sono visibili così bene a causa della distanza tra i due oggetti nell’universo .

La Nasa rivela che per registrare queste immagini ha dovuto cambiare il modo in cui la sua sonda spaziale percepisce la velocità di rotazione della luna, ma anche del pianeta Saturno, il tutto in relazione alla velocità di rotazione che la Terra ha nell’universo.

Il nostro satellite non è utilizzato spesso come luogo da cui scattare tali immagini, in questo caso verso il pianeta Saturno, o altri oggetti cosmici del sistema solare, quindi stiamo parlando di un evento raro e interessante.

La Nasa farà sicuramente altre immagini di questo tipo nella zona dove si trova la luna e probabilmente vedremo non il pianeta Saturno, ma altri oggetti cosmici, come è normale in situazioni come questa.

In fin dei conti la luna è ancora l’obiettivo principale della Nasa nei prossimi anni, e questo perché l’agenzia spaziale statunitense vuole inviare astronauti lì, ma anche creare una colonia per future missioni spaziali.

foto@Nasa