Come prevenire e curare raffreddore e allergie

Molte persone possono effettivamente non sapere se stanno effettivamente soffrendo di allergia o raffreddore.

Quindi, quando una persona inizia a starnutire, pensa immediatamente che si tratti di un’allergia e prende l’antistaminico per fermare l’allergia.

I sintomi dell’allergia e del comune raffreddore sono abbastanza simili, cioè naso che cola, naso chiuso e starnuti. Ma la vera differenza tra allergia e raffreddore è la causa di questa malattia.

Quest’ultima è dovuto a un sistema immunitario indebolito seguito da un attacco virale influenzale, mentre l’allergia è dovuta ad allergeni come acari della polvere, polline, peli di gatto, muffe e così via.

Un naso chiuso può influire negativamente sul sonno durante la notte perché disturba l’attività respiratoria o può impedirti di addormentarti.

Di conseguenza, l’assorbimento di ossigeno da parte del corpo è ridotto e questo causerà affaticamento e incapacità di concentrarsi durante il giorno.

L’assorbimento di ossigeno è importante perché è il principale ingrediente naturale che viene utilizzato dal nostro corpo per rigenerare l’energia.

Le conseguenze di ciò sono la riduzione della produttività giornaliera e il rischio di incidenti come incidenti stradali o sul lavoro.

L’allergia è un disturbo continuo se non stai cercando un trattamento. Questo disturbo continuo causerà un pesante impatto sulla qualità della tua vita.

Per migliorare la qualità della tua vita, è possibile alleviare i sintomi della tua malattia se soffri di allergia causata da acari della polvere e altri tipi di allergeni.

Le fodere antipolvere con cerniera, realizzate in Dacron o altra fibra sintetica, dovrebbero essere utilizzate per coprire i cuscini e i materassi.

Questo perché questi tipi di fodere per cuscini e materassi sono protettori di allergeni. Spesso è necessario inculcare l’abitudine di lavare tutta la biancheria da letto.

Il modo giusto per lavare le lenzuola come federe, coprimaterassi, lenzuola e coperte è usare acqua calda a circa 60 gradi.

Per chi ha bambini in casa, deve assicurarsi che i giocattoli possono essere lavati manualmente o in lavatrice. Il tuo bambino gioca sempre con questi giocattoli e la polvere può depositarsi su di essi; pertanto, è consigliabile lavarli regolarmente.

Invece di usare drappi o tendaggi, che si depositano facilmente dalla polvere, si dovrebbero usare tende in plastica perché sono facili da pulire.

La moquette è il luogo in cui si accumula la maggior parte della polvere ed è anche abbastanza difficile e noiosa pulirla regolarmente, soprattutto lavarla.

L’involucro dei mobili imbottiti e le fodere degli imbottiti devono essere lavati spesso perché tutte queste cose ospitano allergeni.

L’aspirapolvere può essere utilizzato per purificare l’aria in casa una o due volte alla settimana e assicurarsi che i sacchetti per l’aspirapolvere vengano gettati regolarmente.

Se i sacchetti per l’aspirapolvere non vengono smaltiti correttamente, gli acari della polvere possono fuoriuscire dai sacchetti in casa.