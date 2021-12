Sederti è la cosa peggiore che puoi fare per la tua schiena

Nella nostra società industrializzata la maggior parte delle persone si siede per la maggior parte del tempo. Ci sediamo in macchina e andiamo in ufficio, poi ci sediamo al lavoro a fissare un computer per 4 ore e poi andiamo a pranzo, ci sediamo e mangiamo.

Poi torniamo in ufficio e ci sediamo altre 4 ore e poi torniamo in macchina verso casa. Più tardi, dopo esserci seduti a cena, ci sediamo sul divano e guardiamo la televisione altre 3 ore e poi andiamo a letto.

Bene, più a lungo ti siedi, più la tua postura inizia a deteriorarsi.

Se stai seduto per qualche minuto è molto più facile mantenere una buona postura. Quando ti siedi per ore, le probabilità che la tua postura si rompa sono molto alte.

Quindi il consiglio n.1 è sedersi il meno possibile. Almeno una volta all’ora vuoi alzarti dalla sedia e camminare e cambiare la postura in cui ti trovi.

Il consiglio n.2 è bere almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno. Una buona regola è quella di bere solo acqua e bere circa 1/2 del tuo peso corporeo in once al giorno.

Quindi, se stai bevendo acqua tutto il giorno, dovrai alzarti e andare in bagno, il che andrà a beneficio anche della tua colonna vertebrale. Il terzo consiglio è di cambiare posizione il più possibile quando sei seduto.

Cambia l’angolazione della tua sedia, l’altezza della tua sedia, sposta le cose durante il giorno. Il tuo corpo si annoia seduto sempre nella stessa posizione.

I nostri corpi sono stati fatti per muoversi, lo stare sempre seduto e soprattutto sempre con la stessa postura provoca:

1. Debolezza muscolare

2. Bassa capacità funzionale, che può portare al sovrappeso, problemi ortopedici alle articolazioni, alla colonna vertebrale e altri problemi cronici

3. Flessori dell’anca corti e deboli: i muscoli che consentono di flettere l’anca diventano sia corti che debole che può portare a mal di schiena e altri problemi

4. Una colonna vertebrale che crolla in flessione a causa della fatica: la testa si muoverà in avanti, le spalle si incurveranno, la parte superiore della schiena si arrotonderà.

Alcuni dei modi migliori per rompere queste abitudini sono legati all’esercizio fisico.

Il consiglio n.4 infatti, è allenarsi il più possibile. Mentre ci alleniamo, iniziamo a rompere gli schemi cronici in cui entrano muscoli, legamenti, tendini, articolazioni, nervi ecc.

Il consiglio n.5 è lavorare su quella postura. Un ottimo esercizio per la postura è chiamato l’esercizio di Brugger. Il Brugger è un esercizio eccellente per migliorare la postura della testa in avanti e le spalle arrotondate… due dei problemi posturali più comuni associati alla seduta eccessiva.

Per eseguire il Brugger alzati in piedi contro il muro con i talloni, i glutei, le scapole e la testa che toccano il muro.

Quindi abbassa le scapole verso il pavimento, allontana le mani dal corpo e piega il mento sulla colonna vertebrale.

Questo è il tipo di esercizio che non puoi fare troppo. Puoi farlo 10 volte al giorno se vuoi. Anche la chiave con la postura è la resistenza.

Mantenendo il corpo in una buona postura per lungo tempo. Quindi mantieni la posizione di Brugger per 15-30 secondi ogni volta che lo fai.

Se senti intorpidimento, formicolio o dolore visita un chiropratico cervicale superiore che può aiutarti a diagnosticare e trattare i problemi strutturali sottostanti che potrebbero essere presenti.

La chiave per farlo bene è tenere le spalle lontane dalle orecchie in modo da attivare i muscoli intorno alla scapola. Devi anche mantenere la testa in linea con la colonna vertebrale e non sporgere in avanti.

Quando esegui questa posizione, stai invertendo tutti i movimenti che normalmente esegui mentre sei seduto. È un ottimo esercizio, ma ancora una volta la coerenza è la chiave.

Deve essere fatto ogni giorno per fare la differenza per qualcuno che sta seduto tutto il tempo.