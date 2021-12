Come alleviare i dolori dell’invecchiamento

Sapevi che il motivo numero uno per cui gli adulti di età superiore ai 60 anni vengono ricoverati in un ospedale di riabilitazione è dovuto a un’anca rotta o fratturata. Ciò che porta a questo è la mancanza di equilibrio, forza e flessibilità.

Quando i corpi invecchiano, cambiano. È un dato di fatto. All’età di 30 anni, potresti sentirti rigido e dolorante la mattina dopo una partita di calcetto.

A 40 anni, potresti sentire la stessa rigidità (o peggio) dopo poche ore di aver lavorato ad esempio in giardino. A 50 anni, ogni mattina sembra portare rigidità, dolore al collo e alla schiena.

Potresti pensare: “Se è così che sono a 30, 40 e 50 anni, come sarà la vita a 60 o 70 anni? Riuscirò anche ad alzarmi dal letto la mattina?“

È una domanda utile e la risposta è, se ti prendi cura di te stesso, non solo sarai in grado di alzarti dal letto a 60, 70 e 80+ anni, ma dovresti essere in grado di recuperare un po’ di forza fisica e agilità oggi che credevi di aver perso per sempre.

Un regime regolare di esercizio moderato, stretching e allenamento della forza ripristinerà forza e flessibilità E aiuterà a prevenire lesioni che alterano la vita come fratture dell’anca e lesioni alla schiena.

Queste sono tutte cose che potresti aver sentito prima, ma cosa succede se non fai attività fisica da molto tempo? O le tue attuali limitazioni fisiche ti impediscono di fare un vero esercizio?

Il motivo per cui gli adulti di età superiore ai 35 anni spesso si sentono rigidi al mattino è dovuto a una parte naturale del processo di invecchiamento e a una parte poco conosciuta del corpo.

Questa parte poco conosciuta, chiamata “Fascia“, è la chiave per creare stabilità e forza tra i nostri muscoli, tendini, legamenti e ossa.

È la colla che collega ogni parte del corpo a ogni altra parte. E il suo ruolo nel mantenere il tuo corpo forte, sano e in grado di muoversi liberamente non può essere sottovalutato.

“La fascia lega cellule specifiche nei tessuti, i tessuti negli organi e gli organi nei sistemi, cementa i muscoli alle ossa, lega le ossa e le articolazioni. Avvolge ogni nervo e ogni vaso, lega tutte le strutture interne al suo posto e

avvolge il corpo nel suo insieme.”

Quando nasci la “fascia” nel tuo corpo, proprio come ogni altra parte del tuo corpo, è nuova, duttile e in continua espansione.

Continua in questo modo fino ai 20 e all’inizio dei 30 anni. Ma verso i 35 anni, la fascia inizia a perdere la sua elasticità e la senti sotto forma di rigidità e tensione nei muscoli.

Man mano che invecchi e le pressioni della vita iniziano a crescere, come avere e prenderti cura di un bambino, stare seduto davanti a un computer per lunghe ore, sollevare attrezzature pesanti e fare movimenti fisici ridondanti, il tuo corpo inizia ad adattarsi a “posizioni innaturali“.

La fascia (il materiale che lega insieme tutte le tue parti e consente o impedisce il libero movimento), si deposita in queste posizioni.

E inizi a sembrare permanentemente curvo o piegato. Potresti inclinarti da un lato o iniziare a camminare sulla parte esterna dei tuoi piedi piuttosto che sulla parte interna dei tuoi piedi.

La risposta al dolore e alla rigidità è riportare il corpo in un corretto allineamento. È qui che entra in gioco l’Integrazione Strutturale.

L’Integrazione Strutturale è un metodo per lavorare lentamente dall’esterno verso l’interno per allentare la fascia, riallineare le parti del corpo e riqualificare il tuo corpo per stare in un allineamento confortevole.

foto@Wikimedia