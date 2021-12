Eccolo il segreto per addormentarsi velocemente

Un medico britannico ha rivelato che il modo migliore per addormentarsi più velocemente e fare più sogni è mantenere fresca la temperatura della camera da letto.

Il magazine “Russia Today” ha citato il medico, Karan Raj, affermando che la produzione di “melatonina” avviene meglio in condizioni di freddo, che è responsabile non solo della qualità del sonno, ma è anche considerato un ormone che rallenta il processo di invecchiamento.

Il medico ha spiegato che affinché una persona possa dormire meglio e più velocemente, ha bisogno di abbassare la temperatura corporea, e in una stanza fredda ciò accade naturalmente, e una persona si addormenta più velocemente e dorme meglio.

Raj ha sottolineato che i sogni sono un altro vantaggio del dormire in una stanza fredda, perché il cervello non deve dedicare tempo e sforzi per abbassare la temperatura corporea, quindi può rilassarsi e cadere in un sonno profondo.

Poi ha spiegato:

“Dormire in una stanza fredda può migliorare il metabolismo“, osservando che ci sono studi che mostrano che l’esposizione al freddo può aumentare la quantità di grasso bruno prodotto dalle cellule staminali e questo tipo di grasso aiuta a regolare i livelli di colesterolo e glucosio nel sangue e migliorare i livelli di glucosio nel sangue sensibile all’insulina.

foto@Flickr