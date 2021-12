Acufene come difendersi da questo terribile disturbo

Uno dei disturbi più fastidiosi, si chiama Acufene e può tormentare per anni.

Secondo gli scienziati il primo passo è cercare di ricordare quando hai iniziato a sentire fischi o ronzii che in realtà non dovrebbero essere presenti.

Questo potrebbe essere in qualche modo collegato ad un disturbo acustico dall’esterno, ad esempio: un’esplosione o un forte scoppio che ha lasciato una sensazione di ronzio nelle orecchie.

Se questo non è il caso, l’elemento principale cercherà di determinare il momento in cui i rumori che stavi udendo hanno iniziato a essere fastidiosi e hanno iniziato a influenzare la tua capacità di concentrazione.

Questa procedura può richiedere mesi, se non anni, prima che inizi a riconoscere e finalmente a concepire di avere l’acufene.

Esistono dei casi di persone che hanno aspettato più di 10 anni prima di cercare aiuto medico. Questo è importante da comprendere. L’acufene non si limita a irrompere nell’esistenza delle persone, ma può diventare un vero e proprio incubo.

Questa è la cosa strana. Secondo i questionari, la maggior parte delle persone non è consapevole di quando ha effettivamente iniziato a notare il proprio acufene.

Non riescono a ricordare il giorno in cui ne hanno riconosciuto l’esistenza e nemmeno il momento in cui ha iniziato a influenzare la loro vita quotidiana.

Per una persona sana, questo suono è scomodo, se non assolutamente fastidioso, e normalmente cessa poche ore dopo aver assistito ad un concerto, in una discoteca o ad un evento dove c’è musica ad alto volume o aver sentito una forte esplosione. Al massimo un giorno, ma ciò nonostante, è un suono molto sgradevole per la maggior parte di noi.

Immagina di essere gravato da questo suono in modo permanente, 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno. Alla fine qualcosa da qualche parte deve scattare se non viene trattato.

Ci sono più definizioni di acufene

I rumori più comuni includono un suono di grilli o ruggiti, ronzii, sibili, fischi e squilli acuti. Altri tipi di acufene includono un tinnito pulsante (pulsate significa che è coerente con il battito cardiaco)

È fondamentale comprendere la natura dell’acufene e come si manifesta gradualmente.

Non appena notate frequenze acute o rumori di squillo, bisogna agire, è la base di partenza. Nel momento in cui questi rumori diventano persistenti, chiedi aiuto medico.

Non credere e non fidarti di nessuno che insiste che puoi convivere con questi rumori e non preoccuparti. Se il tuo medico ti dice questo, allora trova un altro medico.

Il corpo è uno strumento finemente accordato. Come ogni altro sintomo, con l’acufene, il tuo corpo reagisce e prende contromisure per proteggersi.

In effetti, i suoni dell’acufene possono essere paragonati al dolore. Ti viene detto che qualcosa non va. Un mal di denti ti manderà dal dentista, un mal di schiena ti manderà dalla chiropratica e un mal di testa costante alla fine ti manderà da un neurologo. In tutti i casi, il corpo ti avvisa.

Anche in caso di acufene, vieni avvisato. È un segnale di avvertimento e dovrebbe essere preso molto sul serio. Il 95% dei pazienti con acufene probabilmente aspetterà troppo a lungo prima di consultare un medico.

Comprendere il motivo per cui si soffre di acufene è la chiave per comprenderne l’esistenza e la capacità di imparare da esso. Capire perchè hai l’acufene è il primo passo e la spina dorsale dell’auto-trattamento.

Imparare a conoscere il proprio acufene

Confronta il trattamento dell’acufene con un semplice giocattolo chiamato “Cubo di Rubik“. La maggior parte delle persone girerà, girerà e ruoterà il cubo fino a quando non si renderà conto che non è possibile risolvere se non si conoscono gli schemi.

Venire a patti con l’acufene comporta l’apprendimento e ottenere i fatti noti in prospettiva. Niente più torsioni, svolte e strade a senso unico. Devi rimanere concentrato su ciò che vuoi ottenere.

Se soffri di acufene cronico (con o senza perdita dell’udito) probabilmente hai percorso ogni strada a senso unico nella tua ricerca di una cura. Questo è tutto però. Non esiste una cura brevettata, in realtà sei tu stesso la cura.

Questo concetto sembra troppo facile per essere vero. Non solo puoi imparare ad accettare l’acufene come parte della tua vita, ma puoi insegnargli a far parte della tua. Puoi prendere il controllo riducendone l’importanza.

L’acufene può essere domato e manipolato. L’acufene ha un potere incredibile, se gli dai l’autorità. Pensa a cosa ha ottenuto prendendo il controllo della tua vita.

foto@Flickr