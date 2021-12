Obesità infantile, un problema da tenere sotto controllo

Le informazioni attuali sull’obesità infantile non sono sempre facili da trovare.

Come genitori, ma anche senza essere genitori, possiamo notarlo sui campi da gioco, sulle piste di pattinaggio, nelle piscine e nelle aule.

L’obesità è un moderno dilemma di salute per i bambini di oggi, che lottano con il peso come mai prima d’ora. È un problema difficile da combattere, dato che la maggior parte dei genitori associa il mangiare alla buona salute.

Mentre alcuni bambini lasciano dietro di se questo stadio di obesità infantile, altri la portano con sé nelle loro vite adulte.

L’obesità nei bambini può provocare sentimenti di stanchezza, inutilità e disperazione. Può anche metterli a maggior rischio di diabete e malattie cardiache.

Il National Institutes of Health ha stabilito che, negli ultimi trent’anni, il numero di giovani con problemi di peso è raddoppiato. È interessante notare che il problema colpisce bambini di tutte le età e bambini di tutti i gruppi etnici.

I bambini in sovrappeso potrebbero non svilupparsi socialmente alla stessa velocità dei loro coetanei. Possono diventare solitari, trovando difficile fare amicizia.

Potrebbero pensare che il loro peso sia al di fuori del loro controllo e potrebbero non sapere cosa fare per tentare di prevenire l’aumento di peso. In sostanza, i bambini obesi possono diventare la nostra generazione perduta.

I genitori di questi bambini potrebbero non rendersi conto di quanto sia dannosa l’obesità per la salute emotiva dei loro figli.

Potrebbero considerare l’obesità solo una fase passeggera e potrebbero non capire la devastazione psicologica che l’obesità può causare

Spesso alcuni genitori ignorano le preoccupazioni dei loro figli, sperando che il problema semplicemente scompaia.

Le cause dell’obesità infantile possono essere complesse. Ad esempio, molte famiglie ora mangiano di corsa a causa dei loro numerosi impegni.

I genitori potrebbero non pensare di avere il tempo di preparare pasti nutrienti per i loro figli, quindi si affidano a fast food e snack per colmare le lacune.

Di conseguenza, i bambini finiscono per seguire una dieta ricca di grassi e zuccheri ma che offre poco in termini di valore nutritivo.

Negli Stati Uniti ad esempio, l’American Obesity Association, conferma che un terzo dei genitori ritiene che le abitudini alimentari dei propri figli siano peggiori di quelle della propria infanzia.

Un altro problema chiave è l’inattività. I bambini guardano ogni settimana più di un’intera giornata di televisione. Questo è in aggiunta alle ore che dedicano ai loro computer, tablet, smartphone ecc.

Di conseguenza, non stanno giocando fuori tanto quanto i bambini delle generazioni passate. Inoltre, molti bambini possono sentirsi come se non potessero partecipare a sport a causa del loro peso. Sentendosi sconfitti prima ancora di iniziare, perdono le opportunità di impegnarsi in attività fisiche.

È stato anche dimostrato che i bambini tendono ad essere fortemente influenzati dalla pubblicità. Sfortunatamente, molti spot pubblicitari pubblicizzano cibi che possono essere meglio classificati come malsani.

Come genitore: Incoraggia tuo figlio a praticare sport o ballare. Se tuo figlio o tua figlia è consapevole di far parte di una squadra, esercitati con lui o lei.

Considera la possibilità di limitare il tempo della TV. La ricerca mostra chiaramente che il tempo della TV è un tempo improduttivo per bambini e adolescenti. Se i tuoi figli trascorrono meno tempo a guardare la TV, potrebbero dedicare più tempo all’esercizio.

Bandite il cibo spazzatura da casa vostra. Con una piccola spinta i bambini si abitueranno a mangiare snack salutari come frutta e verdura.

Rivolgiti al pediatra di tuo figlio per vedere se può consigliare alcune strategie specifiche per il controllo del peso.

L’obesità infantile è un problema, ma non è insormontabile. Maggiore è l’interesse che mostri per la dieta e il regime di esercizio di tuo figlio, maggiore sarà l’influenza che avrai su tuo figlio.

Col tempo, tuo figlio può imparare le strategie necessarie per una vita sana.