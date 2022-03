La salute orale è importante a cominciare dallo spazzolino

Lo spazzolino è parte importante dell’igiene orale, la pulizia completa si compone della scelta dello spazzolino giusto e la giusta quantità di dentifricio.

L’importanza di scegliere lo giusto spazzolino

La scelta dello spazzolino giusto è il passo più importante per mantenere l’igiene, è necessario prestare attenzione in quanto vi è una differenza nelle dimensioni della testina di uno spazzolino per adulti e di uno spazzolino per bambini, a un bambino non dovrebbe essere dato uno spazzolino per adulti a causa della differenza anatomica i denti decidui e permanenti.

Gli spazzolini manuali utilizzati con le tecniche appropriate funzionano così come lo spazzolino automatico, idealmente, ci si dovrebbe concentrare su uno spazzolino morbido con un collo flessibile per raggiungere e pulire le aree inaccessibili.

Scegliere il dentifricio giusto

I dentifrici antisenso aiutano a ridurre la sensibilità dolorosa che le persone provano quando mangiano qualcosa di freddo, caldo, acido o dolce. I dentifrici sbiancanti dovrebbero essere usati sotto la supervisione di un dentista e dovrebbero essere combinati con un dentifricio al fluoro se si sviluppa sensibilità.

La giusta quantità di dentifricio

La quantità di dentifricio per i bambini deve essere minima, in effetti i bambini dovrebbero essere educati a non ingerire il dentifricio in eccesso, perché l’effetto del fluoro è topico e non dovrebbe essere somministrato prima della comparsa dei denti.

Utilizzare il filo interdentale

Se c’è qualcosa incastrato tra i tuoi denti e vuoi rimuoverlo subito, usa strumenti progettati per la pulizia interdentale come filo interdentale, uno spazzolino interdentale e un filo d’acqua.

L’uso corretto del filo interdentale rimuove la placca e le particelle di cibo dove uno spazzolino non può raggiungere facilmente – sotto il bordo gengivale e tra i denti.Poiché l’accumulo di placca può portare a carie e malattie gengivali, l’uso quotidiano del filo interdentale è d’obbligo.

Il colluttorio

I collutori offrono il vantaggio di raggiungere zone non facilmente raggiungibili con uno spazzolino da denti Esistono due tipi di collutori: cosmetici e terapeutici. Il collutorio cosmetico può controllare temporaneamente l’alitosi e lasciare un piacevole retrogusto. Per evitare l’alitosi, evita i collutori contenenti alcol.