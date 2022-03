Putin sull’orlo della follia o segue il suo piano studiato per 20 anni

Sempre più politici statunitensi stanno mettendo in dubbio la salute mentale di Vladimir Putin. L’ex segretario di Stato Usa, Condoleezza Rice, in un’intervista a Fox News ha affermato che il presidente russo sembra diventato “imprevedibile“.

“L’ho visto molte volte in passato. È un Putin completamente diverso” ha detto domenica Condoleezza Rice, segretario di Stato americano durante la presidenza di George Bush Junior.

“Era sempre calcolatore e freddo, ma ora è completamente diverso. È diventato imprevedibile” – ha detto in onda su Fox News.

L’ex direttore dell’intelligence nazionale Jim Clapper è d’accordo con la diagnosi dell’ex segretario di Stato. Ha ammesso che Putin potrebbe essere frustrato dalla mancanza di progressi nell’invasione dell’Ucraina.

“Personalmente, penso che sia titubante. Sono preoccupato per la sua intuizione e il suo equilibrio mentale. Le preoccupazioni per la sua salute mentale derivano dal fatto che è lui a tenere il dito sul grilletto nucleare“, ha detto Clapper in un’intervista alla CNN.

Secondo i rappresentanti dell’intelligence americana, Putin si è isolato da mesi nel suo complesso presidenziale.

Prende contatto solo con pochi consiglieri e buoni amici. Un alto funzionario della sicurezza nazionale sotto la presidenza di Donald Trump sottolinea che durante il suo recente incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, Putin sarebbe stato definito “paranoico” e “si è rifiutato di obbedire al buon senso”.

Durante l’incontro a Mosca, i presidenti si sono seduti a un tavolo. Macron ha cercato di convincere Putin a non attaccare l’Ucraina. Dopo questa seduta, ha descritto il leader russo come “più rigido, più isolato del solito” ed “essenzialmente perso“.

Il British Guardian descrive che il presidente ceco Milos Zeman, alleato di lunga data di Putin, lo ha definito “un pazzo” dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina.

A tali termini si oppone l’ex ufficiale dell’intelligence statunitense e autrice del libro “Putin’s Playbook: il piano segreto della Russia per sconfiggere l’America” ​​​​Rebekah Koffler.

“Putin non è assolutamente pazzo. Tutta la discussione al riguardo significa che ancora non prendiamo sul serio Putin né lo capiamo. Non ha deliri, nessuna anomalia mentale. Putin è un leader autocratico russo a sangue freddo e un acquirente di rischi molto calcolato. Sta semplicemente implementando il piano che ha pianificato per 20 anni” sottolinea.