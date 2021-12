Mal di schiena, può essere causato da qualcosa che non ti aspetti

Esiste un agente che provoca il mal di schiena che non è legato a malattie come l’artrite o peggio ancora il cancro, non è legato ad infortuni e non è un dolore causato dal nostro cervello.

Questo mal di schiena è causato da un uso scorretto dei muscoli volontari. I muscoli volontari sono muscoli che puoi controllare.

Puoi causare dolore usando o non usando i tuoi muscoli volontari in modo errato. Usando una mano per piegare le dita dell’altra all’indietro puoi causare dolore. Questo è un esempio di utilizzo scorretto dei muscoli volontari e di dolore.

Questa scoperta, chiamata Denlinger’s Discovery(TM), riguarda un’altra causa di dolore in tutto il corpo umano e come risolverlo.

La scoperta di Denlinger è nata applicando le basi dell’ingegneria al corpo umano. Utilizzando queste basi ingegneristiche si può anche aumentare la capacità di carico del corpo.

Nel 1759 uno scienziato nato in Svizzera di nome Leonardo Euler (1707-1783) sviluppò le prime formule più basilari sulla relazione tra l’altezza e lo spessore di una colonna.

Un riassunto di questa formula è che più una colonna o un palo è sottile rispetto alla sua altezza, più è probabile che si rompa piegandosi piuttosto che schiacciandosi.

Inoltre, se la colonna ha supporti nel mezzo per evitare che si pieghi, sarà in grado di sostenere un carico molto più pesante.

Ecco un esperimento che possiamo fare da soli: prendi un ramoscello lungo e sottile da un albero o da un cespuglio. Mettilo su un tavolo in verticale e premi con un dito sulla parte superiore. Senti come si piega facilmente.

Se spingi troppo si rompe. Quindi, metti l’altra mano sul lato per evitare che si pieghi così tanto e premi di nuovo sulla parte superiore. Senti quanto è più forte il ramoscello ora.

Puoi vedere un esempio di questo principio applicato nella vita quotidiana guardando una torre di trasmissione televisiva molto alta.

Tipicamente queste torri hanno fili, chiamati tiranti, che vanno dal centro (spesso da un quarto, mezzo e tre quarti o più) fino al suolo.

Questi tiranti impediscono alla torre di piegarsi nel mezzo, in modo che possa trasportare un carico a un’altezza molto maggiore.

La colonna vertebrale nella parte bassa della schiena del corpo umano ha muscoli volontari che possono agire come tiranti per impedire alla colonna vertebrale di piegarsi da un lato all’altro.

Questi muscoli sono chiamati “quadratus lumborum” (sono mostrati in una vista posteriore della schiena e descritti nella sezione sui muscoli profondi dell’addome).

L’uso corretto di questi muscoli volontari di tipo tirante secondo le formule di Eulero potrebbe risolvere un problema chiamato scoliosi. Attualmente i medici usano apparecchi ortodontici e persino interventi chirurgici per correggere la scoliosi.

Lo stesso principio di base di prevenire una flessione eccessiva, utilizzando altri muscoli, può essere applicato in un’altra direzione per rafforzare la colonna vertebrale prevenendo una curvatura eccessiva in avanti e all’indietro.

Ci sono altre basi ingegneristiche che possono essere applicate alla schiena e ad altre parti del corpo umano che saranno trattate in altri articoli.