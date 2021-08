L’agenzia spaziale statunitense, Nasa, prevede di lanciare una missione su Psyche 16 nel 2022 per esplorare le origini del sistema solare.

Psyche è stata scoperta alla fine del XIX secolo, si trova tra le orbite di Marte e Giove ed è formata da metallo solido.

Oltre ad essere ricco di oro, si crede che l’oggetto colossale sia carico di pile di platino, ferro e nichel.

In totale, si stima che i vari minerali di Psiche valgano 10.000 quadrilioni di dollari.

Un minatore veterano ha recentemente notato che Psiche 16 è in grado di provocare il caos sulla Terra.

Scott Moore, presidente di EuroSun Mining, ha affermato che l’enorme quantità di oro nell’asteroide minaccia di provocare il caos nell’industria dell’oro.

La NASA lancerà una missione per esplorare l’asteroide nell’agosto 2022. Si chiama Exploration Mission e raggiungerà Psyche 16 intorno al 2026. L’agenzia spaziale statunitense sta conducendo questo volo per scopi scientifici e non prevede di condurre alcuna attività mineraria.

Nel corso di 21 mesi in orbita, il veicolo spaziale mapperà e studierà le proprietà di Psyche 16 utilizzando un imager multispettrale, uno spettrometro di neutroni gamma, un magnetometro e uno strumento radio (gravimetrico). La missione mira, tra le altre cose, a determinare se Psyche sia davvero il nucleo di un oggetto delle dimensioni di un pianeta.

La NASA crede che Psyche 16 sia un sopravvissuto a violente collisioni interplanetarie che erano comuni durante la formazione del sistema solare.

Ciò significa che può dirci come si sono formati il ​​nucleo della Terra e i nuclei di altri pianeti “terrestri”.

Fonte: The Sun