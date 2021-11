La Nasa rinvia la missione sulla Luna anche per colpa di Bezos

Il capo della NASA, Bill Nelson, ha affermato che l’agenzia non sarà in grado di completare il suo piano per svolgere una missione con equipaggio sulla luna entro il 2024, così il volo è stato posticipato di un anno.

Questo è il risultato anche di una causa Blue Origin di Jeff Bezos relativa alla costruzione del lander.

“Abbiamo sprecato quasi sette mesi in contenziosi, e questo probabilmente significherà posticipare il primo sbarco al 2025“, ha detto Nelson, citato dal New York Times.

Ha aggiunto, dopo aver esaminato i piani per la prima missione con equipaggio sulla luna in più di 50 anni, “è diventato chiaro che l’agenzia avrebbe dovuto apportare importanti cambiamenti per garantire il successo a lungo termine del programma“.

C’è il contenzioso con la Blue Origin di Jeff Bezos

Parlando del contenzioso, l’ amministratore della NASA Nelson ha fatto riferimento alla causa intentata da Blue Origin contro la decisione dell’agenzia di assegnare un contratto di quasi tre miliardi di lander lunare a SpaceX di Elon Musk.

La scorsa settimana, un tribunale ha respinto una protesta della compagnia di Jeff Bezos.

Tuttavia, come rileva sempre il New York Times, la battaglia giudiziaria non è l’unico problema nel rispettare la scadenza della missione assegnata all’agenzia dall’amministrazione Donald Trump.

Un altro è il ritardo nel lavoro sulla capsula Orion, che gli astronauti utilizzeranno per raggiungere l’orbita della luna. Dubbi sull’utilità della missione sono stati espressi anche da alcuni membri del Congresso, e il lavoro è stato inoltre reso più difficile dalla pandemia.

Il piano attuale è che, dopo una serie di test nel 2024, la missione Artemis partirà per la luna nel 2025.

La capsula Orion sarà lanciata dal razzo Space Launch System della NASA, per poi collegarsi in orbita alla Luna con il lander SpaceX.

Artemis è destinato ad essere il primo atterraggio umano su un Silver Globe dalla missione dell’equipaggio dell’Apollo 17 nel 1972, che è stata la sesta e ultima di un programma di atterraggio lunare.