Scienziati rivelano: Le banane hanno il nostro DNA

Gli esseri umani e le banane condividono il 50 percento (o il 60 percento) dello stesso DNA.

In realtà, questa teoria, che ha un po’ di verità, non riflette però tutta la verità.

Le informazioni provengono da un programma gestito dal National Human Genome Research Institute degli Stati Uniti nel 2013.

Uno studio condotto dal genetista Lawrence Brody, non è stato pubblicato, a differenza della maggior parte delle ricerche scientifiche.

Invece, è stato utilizzato nel video di formazione dello Smithsonian Museum of Natural History, “Animated Genome“. In questo video si afferma che il DNA di un essere umano e di una banana ha “il 41% di somiglianza“.

Innanzitutto, è utile comprendere la differenza tra il DNA e i prodotti proteici, secondo Brody, c’è un modo semplice per farlo: se pensiamo al DNA come al progetto di una casa, possiamo pensare ai prodotti proteici come a una vera casa, perché tutte le informazioni sono lì.

Quindi, pensa al DNA umano come al progetto di un appartamento e al DNA della banana come al progetto di una casa a un piano.

Banane e uomo hanno lo stesso DNA.

Molte cose (idraulica, bagno, cucina) sono molto simili in ciascuna delle case, ma i prodotti finali sono piuttosto diversi.

La seconda cosa da tenere a mente è che i geni, le regioni del DNA che codificano per queste proteine, costituiscono solo il 2% del tuo DNA.

In questo particolare esperimento, gli scienziati hanno prima sequenziato i geni in un normale genoma di banana. “Quindi, usando queste sequenze di DNA, abbiamo previsto la sequenza di amminoacidi di tutte le proteine ​​da produrre dai geni in questione“, ha detto Brody, osservando che queste sequenze di proteine ​​sono state inserite in un file.

Gli scienziati hanno quindi confrontato la sequenza proteica di ciascun gene della banana con tutti i geni umani.

Brody ha detto: “Il software confronta e determina che la sequenza nei geni della banana è simile a ciascun gene negli esseri umani“.

In totale, sono stati effettuati oltre 4 milioni di confronti e le migliori corrispondenze tra i due genomi sono risultate essere circa 7.000.

Quindi, è stata sottratta la media del punteggio percentuale di somiglianza per ciascuna di queste corrispondenze. “Così, abbiamo ottenuto un risultato del 40%“, ha spiegato Brody.

Pertanto, sebbene le persone si riferiscano a questa percentuale come “somiglianza del DNA“, ciò che viene esaminato nella ricerca è in realtà la somiglianza dei prodotti genici.

“Ma questo è un errore piuttosto minore“, ha detto il dott. Brody: “Il succo è che abbiamo molto in comune con una banana, una patata e una palma. Questa parte è corretta. Il punto difficile dei prodotti genici o del DNA è che non è difficile vedere come verrebbe tradotto (erroneamente).”

Quindi, se uno scienziato guarda la sequenza del DNA di una banana e la confronta con il DNA di un umano, la sequenza non corrisponde.

Mike Frances, uno studente di dottorato in bioinformatica presso l’Università della Georgia, ha scritto in una e-mail: “Condividi il 50 percento del tuo DNA con i tuoi genitori. Ma condividiamo circa il 50% dei nostri geni con le banane, che è solo l’1% circa del nostro DNA“.

Non solo le persone condividono una grande percentuale del loro DNA con le banane; ma l’85% è condiviso con un topo.