L’esercizio fisico può aiutare a combattere l’ansia

L’esercizio fisico può essere un trattamento efficace per l’ansia, come rivela un nuovo studio scientifico.

La maggior parte dei partecipanti allo studio, è passata da livelli alti a bassi di ansia nel giro dodici settimane. Ma quasi un terzo ha abbandonato lo studio, la maggior parte perché non aveva tempo per tutta la formazione.

Affinché possa ricevere la diagnosi medica di ansia, è necessario soddisfare una serie di criteri.

L’ansia con attacchi di panico ricorrenti è una variante della diagnosi medica. Un’altra variante è che per molti anni hai avuto una costante e spiacevole esperienza di preoccupazione.

L’ansia è una condizione più fisica della depressione, spesso si manifesta con tremori, palpitazioni, vertigini e una sensazione di instabilità.

Un totale di 286 persone in Svezia si sono iscritte allo studio. Tuttavia, alcuni sono stati rimossi, o perché non erano giudicati affetti da ansia in senso medico, o perché avevano un grave problema fisico.

Di questi, 223 hanno partecipato allo studio, divisi in tre gruppi. Quasi un terzo ha interrotto prematuramente la propria partecipazione, di solito per mancanza di tempo per i motivi indicati.

Coloro che hanno completato lo studio hanno mostrato risultati chiari dopo dodici settimane.

L’ansia è diminuita notevolmente, soprattutto nel gruppo che ha avuto un allenamento intensivo, ma quasi altrettanto nel gruppo che ha avuto un livello di allenamento più moderato.

Entrambi i gruppi di allenamento avevano tre sessioni di un’ora a settimana sotto la guida di un fisioterapista. Il terzo gruppo ha dovuto accontentarsi della consulenza.

Poco più di due terzi dei partecipanti erano donne. L’età media era di 39 anni. La maggior parte era stata diagnosticata per almeno dieci anni.

Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Affective Disorders. Il risultato può essere interpretato nel senso che l’esercizio fisico è un’alternativa ai trattamenti stabiliti per l’ansia. Oggi vengono utilizzati principalmente psicofarmaci o CBT (terapia cognitivo comportamentale).

È noto da studi precedenti che l’esercizio fisico può ridurre i sintomi della depressione.